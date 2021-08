אורית סטרוק למתן כהנא: "זרקתם לכלבים את ההתיישבות הצעירה" יו"ר שדולת ארץ ישראל אורית סטרוק לשר הדתות כהנא: ״את הבדואים בנגב אתם מסדירים ואת האחים שלכם שיושבים עשרות שנים ללא תנאים אתם מפקירים?". חזקי ברוך - ערוץ 7 ,

צילום: יצחק קלמן אורית סטרוק יו״ר שדולת ארץ ישראל ח״כ אורית סטרוק (הציונות הדתית) הטיחה דברים קשים בפני שר הדתות מתן כהנא בנאום נרגש אותו נשאה במהלך דיון פגרה מיוחד בנושא הקפאת התכנון והבנייה ביו״ש ומניעת ההסדרה של ההתיישבות הצעירה. סטרוק התייחסה בתחילת דבריה למותו של החייל בראל חדריה שמואלי הי״ד ותקפה את התנהלות הממשלה: ״הוא לא נפל בקרב, הוא נהרג במלחמה שמתבצעת במעמד צד אחד. החיילים שלנו עומדים שם כשידיהם קשורות, הם לא יכולים להגיב למי שמתנפל עליהם ולמי שמאיים להרוג אותם ואותנו ואת האזרחים״. סטרוק המשיכה ואמרה כי ישנה מלחמה נוספת שמתבצעת במעמד צד אחד וזו המערכה על ארץ ישראל ושטחי יו״ש. סטרוק פנתה לשר כהנא שישב במליאה והקריאה לו את דבריו בכנסת מלפני שנה: ״מה שקורה עכשיו בשטחי C זה דירקטיבה ישירה, שהיא חלק מהתוכנית להקמת מדינה פלסטינית. אנחנו מאבדים בשטחי C שטחים יום יום. הפלסטינים פשוט גונבים לנו את השטח, ואנחנו מנגד לא עושים שום דבר״ - דברי מתן כהנא מלפני שנה. סטרוק פנתה בהתרגשות לשר כהנא ואמרה: ״ואני שואלת אותך, מתן, אתה כבר לא חבר כנסת, אתה כבר לא באופוזיציה, אתה יושב סביב שולחן הממשלה. בהסכם הקואליציוני של כחול לבן כתוב שהם צריכים להקים כוח שיילחם את המלחמה על שטחי C. זה קרה? זה לא קרה. במקום זה מה שעושה בני גנץ, הוא מאשר את תוכניות התב"ע הפלסטיניות, כדי לאפשר לרשות הפלסטינית להמשיך לעשות מה שאתה אמרת, לגנוב לנו את השטח. ובני גנץ מאשר את זה, ואתם שותקים. אתם שותקים. אתם מאפשרים לו להפוך את המנהל האזרחי לרגל המסיימת של הרשות הפלסטינית, שמקימה לנו את איראן ואת אפגניסטאן כאן, במרחק אפס, מעל נתב"ג, בגוש נתב”ג.״ סטרוק המשיכה וקראה בהתרגשות לשר כהנא לפעול למימוש ההתחייבות של בנט להסדרת ההתיישבות הצעירה: ״אפתח את שנת הלימודים מחר ב-1 בספטמבר ביישוב שאתה אימצת, בעשהאל. הם כל כך שמחו שאימצת אותם. באת לבקר אותם, הם באו לבקר אותך, ראית את המצוקה שלהם. אנשים שגרים עשרות שנים בקרוואנים. הבנת עד כמה ההסדרה שלהם בהישג יד, היא מוכנה, הכול מוכן. דחפת לזה, השתדלת בעניין הזה. אני מאמינה שעשית את זה בכנות וברצון. מה קורה עכשיו? זהו? הגעת לכיסא עור הצבי, וזהו – נגמר? הם לא מעניינים אותך יותר עשהאל? ועוד עשרות יישובים של ההתיישבות הצעירה שאנשים שם חיים בתת תנאים. ''ראש הממשלה שלך נפתלי בנט הבטיח והתחייב שההתיישבות הצעירה תוסדר בישיבת הממשלה הראשונה בראשותו. ועכשיו, מה? ועכשיו מה? זרקתם אותם לכלבים? את הבדואים בנגב אתם מסדירים – ועוד איך? עוד לפי התוכניות של אלחרומי. ''ואת ההיאחזויות של הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון שהן היאחזויות שנוצרו כדי לכבוש את הארץ אתם מסדירים. ואת האחים שלכם שיושבים עשרות שנים בתנאים לא תנאים: בלי חשמל כמו שצריך, בלי מים כמו שצריך, בלי הסעות לבית ספר כמו שצריך, בלי מדרכות ובלי מרכיבי ביטחון כמו שצריך – אתם מפקירים אותם? איך קורה המהפך הזה? אני רוצה שתסביר לי, אני רוצה שתסביר להם. אני הולכת מחר לילדים של עשהאל – מה אני אגיד להם, מתן? מה אני יכולה להגיד להם? אולי תיתן לי תשובה. אני ממש רוצה לבוא אליהם עם איזושהי בשורה. הרי לא יכול להיות שברגע אחד אתם מפנים עורף לאנשים שעד עכשיו לחמתם למענם. ''אני מבקשת תשובה לדבר הזה. אני עומדת פה לא רק בשמי. אני עומדת פה בשם 20,000 איש, אישה וילד שלא יודעים איך הם יעברו את החורף הקרוב כי אתם הפניתם להם עורף", כך סטרוק.