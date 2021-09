זוכה הכוכב הבא קופץ למים

תמיר גרינברג, בן 26 מתל אביב, זכה השבוע בגמר של "הכוכב הבא" כשביצע בגמר את השיר: "goes light the where me Tell" ,שיר מקורי שכתב אשר הביא לו את הניצחון וזכייה במיליון שקלים להזנקת הקריירה.

השידור של הגמר השיג 24.5% רייטינג והוא הגמר הנצפה ביותר בשנת 2021, כשדקת השיא של המשדר 0 ביצוע השיר המקורי של תמיר, השיגה 29.2% רייטינג.

תמיר החליט לנצל את המומנטום שצבר והכריז על מופע ראשון כבר בחול המועד סוכות. "הגמר היה יום שלא אשכח בחיים" כתב גרינברג באינסטגרם, "תודה לכם על האמונה והכוח, האהבה הרבה והתמיכה, זה לא מובן מאליו בשבילי. אני רוצה להודות להפקה המדהימה המוכשרת והמרגשת שנתנה לי יד חופשית ורק הרימה לשחקים כל רעיון וכל הזדמנות אומנותית שהגיעה. זו היתה חוויה מיוחדת וחד פעמית".

"בדרך המדהימה הזאת עשיתי כלכך הרבה כיף וזכיתי להכיר אנשים מדהימים וזמרי על, חברי לתחרות שהפכו לחברי לחיים, למשפחה. ועכשיו הרגע שאני מחכה לו כבר הרבה מאוד זמן - הופעה!".

ההיענות של הקהל הפתיעה גם את גרינברג עצמו, ותוך פחות משעתיים כל הכרטיסים להופעה בזאפה בפארק - גני יהושע אזלו – והמופע הפך רשמית לסולד אאוט ותמיר כבר הכריז על עוד מופע, הישג מרשים גם יחסית לזוכה בתכנית ריאלטי.

המופע יהיה מופע להקה עם שירים מקוריים אותם כתב והלחין והשירים שכבשו מדינה שלמה במהלך כל עונה אותם עיבד והפיק יחד עם צוות התוכנית - 'Tell me where the light goes' | 'שבורי לב' | 'Halleluja' | 'Fix you' | 'Sunny' ועוד.