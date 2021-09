השקר של ביידן על הביקור בבית הכנסת לאחר שסיפר כי ביקר בבית הכנסת "עץ החיים" בפיטסבורג לאחר רצח 11 מתפללים יהודים, הבית הלבן הודה: "הוא רק שוחח עם הרב בטלפון". ניסן צור - ערוץ 7 ,

Official White House Photo by Adam Schultz נשיא ארה"ב ג'ו ביידן ביום חמישי האחרון, במהלך פגישה מקוונת עם מנהיגים יהודיים לקראת חגי ראש השנה ויום כיפור, סיפר הנשיא ביידן כי זמן קצר לאחר הטבח שבוצע בבית הכנסת "עץ החיים" בפיטסבורג בשנת 2018, הוא ביקר בבית הכנסת ונפגש עם הרב המקומי וראשי הקהילה היהודית במקום, על מנת להביע את תנחומיו להציע סיוע. "אני זוכר שביקרתי בבית הכנסת עץ החיים, אתם יודעים, דיברתי איתם", אמר ביידן במפגש הוירטואלי עם המנהיגים היהודיים. אלא שמנכ"ל קהילת "עץ החיים" ברב פייג סיפר לאתר The Post כי בניגוד לטענתו של הנשיא, ביידן לא ביקר בבית הכנסת לאחר הפיגוע הרצחני שגבה את חייהם של 11 מתפללים יהודים. "לא, ביידן לא ביקר בבית הכנסת, אפילו עוד לפני שנכנס לתפקידו וכאשר עדיין היה לו פרופיל ציבורי נמוך יותר כסגן נשיא לשעבר ומועמד לנשיאות דאז", סיפר פייג' לאתר The Post. בעקבות ההכחשה של ראשי הקהילה ובית הכנסת "עץ החיים" הודו בבית הלבן כי ביידן אכן לא ביקר בבית הכנסת אלא שוחח בטלפון עם רב הקהילה. "ביידן התייחס לשיחה שהייתה לו עם הרב של "עץ החיים" בשנת 2019", סיפר גורם בבית הלבן לרשת "פוקס ניוז". הטבח בבית הכנסת "עץ החיים" בפיטסבורג התרחש ביום שבת 27 באוקטובר 2018, כאשר רוברט באוורס, אזרח אמריקאי בן 48 שהחזיק בעמדות אנטישמיות ועליונות לבנה נכנס אל בית הכנסת ופתח האש לעבר המתפללים ששהו במקום באותם רגעים תוך שהוא צועק "כל היהודים חייבים למות". בפיגוע נרצחו 11 מתפללים, ובאוורס עומד כעת למשפט כאשר התביעה דורשת לגזור עליו עונש מוות. מי שכן ביקר בבית הכנסת "עץ החיים" מיד לאחר הפיגוע הרצחני היה הנשיא דאז דונלד טראמפ, שהגיע למקום מלווה בבתו איוונקה ובחתנו ג'ארד קושנר.