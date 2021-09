ראשי ההתיישבות לממשלה: "תתעשתו, אל תקפיאו את היישובים" ראשי הרשויות ביו"ש מחו על העיכובים באישורי בנייה ליהודים בעוד לפלסטינים מאפשרים לבנות בשטחי C. חזקי ברוך - ערוץ 7 ,

ראשי רשויות ביו"ש הגיעו גם היום (ראשון) למשמרת מחאה מול משרד ראש הממשלה במחאה על מה שהם מגדירים 'ייבוש הבנייה בהתיישבות'. ראשי הרשויות מחו גם על האישורים התקדימיים לבנייתן של כאלף יחידות דיור לפלסטינים בשטחי C באופן המנוגד, לטענתם, לאינטרס הישראלי. ראש מועצת בנימין ישראל גנץ אמר, "יש מספר צעדים מדאיגים מאד ביחס הממשלה ליהודה ושומרון. גם הקפאת בנייה נרחבת, גם הצהרה של ראש הממשלה על בנייה רק לפי גידול טבעי, גם הריסות תקדימות של בתי קבע ביוזמת המדינה ופעולות נוספות שמצירות את צעדי ההתיישבות בכל היישובים. לא יקנו אותנו ביחידה אחת או שניים. אם המצב לא ייפתר, אנחנו נחזור לכאן אחרי החגים בכוחות גדולים יותר של מחאה". ראש מועצת גוש עציון שלמה נאמן הוסיף, "האמירה שלנו היא לא פוליטית. הדבקות שלנו היא לא פוליטית. אנחנו כאן לילדינו. כל יום שאין בנייה ביו"ש, אומרת שהילדים שלנו לא יכולים להישאר ביהודה ושומרון. מעבר לאמירה אידאולוגית שפיתוח יו"ש זה ערך, זה חייב להתרחש. אל תספרו לנו סיפורים ודיבורים על בנייה ושיווקים". ראש מועצת אלקנה אסף מינצר ציין, "באנו להגיד לממשלה שאנחנו לא נרפה ולא נוותר. דורשים את הבנייה ביהודה ושומרון. לא הגיוני שממשלה שהיא עשר מעלות ימינה לא שיווקה בנייה ליישובים. ראש ממשלה שהיה מנכ"ל מועצת יש"ע צריך לבנות ביו"ש. זה צורך קיומי וצריך לראות מעשים". ראש מועצת בית אריה-עופרים יהודה אלבוים אמר כי "אי אפשר לעצור את יהודה ושומרון. זה לא ייפסק. אם מת"ע לא מתכנסת ובנט מדבר על גידול טבעי, זה חצי הריון ואין חצי הריון. תחליטו אם אתם לא רוצים את יהודה ושומרון תגידו זאת". ראש מועצת בית אל שי אלון הדגיש כי "הממשלה תיבחן במעשיה כי דיבורים שמענו הרבה בתקופה האחרונה. אנחנו באפס בנייה ושיווק ביהודה ושומרון והפלסטינים ממשיכים להשתלט על שטחי c באין מפריע. הגענו במיוחד בערב ראש השנה כי באנו להעביר מסר בפתחה של השנה החדשה. אני מבטיח לתושבים כי לא נרפה, יהודה ושומרון תמשיך לשגשג ולפרוח גם בתקופה הנוכחית". ראש היישוב היהודי בחברון, הרב הלל הורוביץ סיכם, "יש לראשי הרשויות ערבות לכלל יו"ש כדי לעשות משימה היסטורית שראש הממשלה היה שותף בה: להביא מיליון יהודים ליהודה ושומרון.המשימה הזאת תעשה ואנחנו מחויבים אליה. קוראים מכאן לממשלה להיות שותפים ולחזור אלינו כדי להגיע ליעד ולחזק את ההתיישבות".