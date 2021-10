אד שירן העלה בשנת 2006 את הסרטון הראשון שלו ליוטיוב, ומאז הפך לאחד מעשרת האמנים בעלי אחוזי ההרשמה הגבוהים ביותר לערוץ שלהם ב- YouTube הודות למעריצים מכל רחבי העולם.

עד כה, לשירן יש ארבעה סרטונים ב"מועדון מיליארד הצפיות": Thinking Out Loud, Perfect, Photograph, ו- Shape of You, הקליפ השני הנצפה ביותר בהיסטוריה של YouTube והשני המהיר ביותר להגיע למיליארד צפיות.

רק השנה, המוזיקה של שירן התברגה בלמעלה מ-45 שווקים בפלטפורמה וב-12 החודשים האחרונים הוא צבר יותר מ-3.9 מיליארד צפיות ברחבי העולם.

בימים אלו יוטיוב משיקה פיצ'ר חדש בשם יוטיוב שורט'ס שנועד להתחרות בטיקטוק, ושירן הוא הזמר הבינלאומי הראשון שעושה שימוש בפלטפורמה כדי לתת למעריציו הצצה לאלבום החדש.

שירן חשף היום 14 סרטוני YouTube Shorts המספקים למעריצים הצצה ראשונית לאלבומו '=' (שווה) לקראת היציאה הרשמית של האלבום בשישי הקרוב, 29 באוקטובר. בנוסף, מעריצים ברחבי העולם יכולים לצפות וליצור #SheeranShorts משלהם לכל רצועה באלבום.

עוד באותו נושא:

14 ה-Shorts מסכמים את המסע האישי של שירן ליצירת האלבום, שארך 4 שנים, כשכל אחד מהם מחייה את הרגעים האינטימיים והיומיומיים שעברו עליו. החל מכניסה לאמבטיית קרח ב"Shivers", דרך מסיבת ריקודי סולו ב"Be Right Now", ומקלחת בחוץ ב"Stop The Rain", לנגן במיני יוקלילי ב"Sandman", ופשוט לבלות עם משפחתו בבית ב"First Times", שירן נותן למעריציו הצצה קצרה אך אינטימית למשמעות של כל שיר ב - '=' עבורו.

"היה לי יום מהנה בצילומי YouTube Shorts", אמר שירן. "מאז ומעולם נהניתי מאוד מתהליך היצירה של וידאו קליפים, ולכן היה לי כיף לחקור דרך חדשה לעשות זאת באמצעות פנייה לנושא של כל שיר בצורה ייחודית, תוך כדי שאני מאפשר לכם הצצה ייחודית לאלבום!"

"האלבום הזה הוא אלבום אישי שחשוב לי עד מאוד" סיפר שירן. "חיי השתנו מאוד בשנים האחרונות - התחתנתי, הפכתי לאב, חוויתי אובדן, ואני מהרהר בנושאים אלו במהלך האלבום. אני רואה בזה את אלבום ההתבגרות שלי, ואני כבר לא יכול לחכות ולשתף אתכם בפרק הבא הזה שלי".