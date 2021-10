תחת הכותרת 'ירושלים יש רק אחת' יוצאת קבוצת ארגוני ימין בקריאה פומבית משותפת לממשלת ישראל לעמוד איתן מול הלחץ האמריקאי המופעל עליה לפתיחת קונסוליה עבור הרש"פ בירושלים.

בארגוני הימין רואים את הימים אלו כשעת חירום קריטית לנוכח מידע רב המגיע מהממשל האמריקאי, לפיו לאחר העברת תקציב המדינה ידרוש ממשל ביידן מממשלת ישראל לאפשר ולאשר את פתיחתה של הקונסוליה.

אישור זה, חוששים בארגוני הימין, צפוי להיות צעד ראשון בדרך להכרה אמריקאית בחלוקתה למעשה של ירושלים והגדרת מזרחה של הבירה כבירת המדינה הפלשתינית אותה רואה הממשל בוושינגטון כיעד מדיני לפתרון הסכסוך.

"ניסיון הימים האפלים של אוסלו הוכיח שצעדים מסוג זה מהווים אבנים ראשונות בדומינו הקריסה המדינית של ישראל", אומרים מארגני המחאה. "הסכמה ישראלית חלילה לפתיחת הקונסוליה תהווה הזמנה ללחצים מדיניים נוספים ולמהלכים מדיניים נוספים, פומביים וחשאיים כאחד, שיובילו למו"מ מדיני בחסות אמריקאית בדרך לקריעת הארץ והקמת מדינת טרור בליבה".

"עלינו לעצור את המהלכים המסוכנים הללו בעודם באיבם. הקמת הקונסוליה אינה אקט סמלי בלבד, כפי שיש המנסים לטעון ולסמא בכך את עיני הציבור בישראל. צעד זה יהיה בעל משמעות רבה עבור הממשל האמריקאי, ובדיוק משום כך מושקע מאמץ אמריקאי רב כל כך במהלך. אם חלילה תיפתח הקונסוליה בהסכמה ישראלית נחזור אחורה אל אסון ימי אוסלו ונפיח רוח חיים מסוכנת בחזון השמאל לחלוקת הארץ לשתי מדינות, חזון שעלה לנו בחייהם של מאות ישראלים, ברמיסת מעמדה הבינלאומי של ישראל ובשגשוגה של רשות טרור חמושה ומאיימת על כל מרכזי האוכלוסייה בישראל", מזהירים המארגנים.

"התלכדנו, קבוצת ארגונים אוהבי ארץ ישראל וירושלים, למהלך אזרחי משותף הקורא לשרי ממשלת ישראל ולעומד בראשה להציב בפני ארה"ב עמדה ערכית נחושה התואמת את עמדתן של כל ממשלות ישראל לדורותיהן לפיה ירושלים המאוחדת היא בירתה הנצחית והבלתי ניתנת לחלוקה של מדינת ישראל".

הארגונים שחברו להקמת משמרת המחאה הם: תנועת הריבונות, 'ישראל שלי', 'רגבים', 'ISRAEL FOR EVER' , 'אם תרצו', הקרן לאדמות ישראל, נאבקים על אדמות המדינה, הפורום המשפטי, אם אשכחך, קרן נחלת עצמאות, לך ירושלים, לביא, ZOA, AFSI, Israel Allies Foundation, Canadians For Israel's , Legal rights, Mozuud ו-CCJH.

פעילי הארגונים ותומכים יגיעו למבנה אותו מבקש הממשל להפוך לקונסוליה ברחוב אגרון בירושלים (רביעי) בשעה 17:00, ומשם יובילו את הקריאה לשלול מכל וכל כל לחץ אמריקאי שכזה.

"חובתה של המנהיגות בישראל לעמוד על האינטרסים הקיומיים של מדינת ישראל והעם היהודי, גם מול ממשלים ידידותיים. נתייצב יחד מתוך אהבה ומסירות לבירת הנצח של העם היהודי ונאמר לראש הממשלה: אל תאפשר את הצעד הראשון לחלוקת הארץ! עמוד איתן מול הלחצים. אנחנו נהיה שם לימינך!"