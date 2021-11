שר הביטחון בני גנץ נאם הבוקר (ג') בכנס המכון למדיניות ואסטרטגיה (IPS) באוניברסיטת רייכמן, וחשף כי איראן ניסתה להעביר באמצעות כלי טיס בלתי מאוייש חומרי נפץ מסוריה למחבלים ביהודה ושומרון.

בפתח דבריו אמר שר הביטחון: "ישראל אינה 'עם לבדד ישכון', והאיום האיראני אינו רק עליה. איראן מבקשת להפוך להגמון אזורי ולאחר מכן לעולמי, ולהשליט אידיאולוגיה קיצונית, שבו זכויות אדם נרמסות, להט"בים נתלים, נשים מודרות, והמשאבים מוקצים לטובת המשטר.

"השיטה האיראנית להפוך להגמון אזורי היא להשתלט על מדינות נחשלות כמו תימן שנמצאת במקום האחרון במדד המדינות "השבירות", סוריה שנמצאת במקום השלישי לפני האחרון, עיראק ולבנון. השיטה ברורה – first we take Damascus, than we take Berlin" .

גנץ חשף, כי "איראן מבצעת תקיפות באמצעות כטב"מי נפץ באמצעות שלוחיה וגם משטחה והציג שני בסיסים מרכזיים באזור שאבהאר ובאי קשם בדרום איראן, שמהם בוצעו פעולות לעבר המרחב הימי ושבהם ממוקמים גם היום כטב"מים תוקפים מתקדמים מסוג שאהד."

עוד אמר גנץ, כי "איראן פועלת גם מחוץ לאזור, מעבירה נפט ואמל"ח לוונצואלה, מפעילה את כוח קודס בדרום אמריקה ומנסה להחדיר את השפעתה לאפגניסטן. הטרור האיראני מקודם באישור המנהיג חמינאי ותחת דירקטיבת צמרת המשטר. אחד הכלים המרכזיים הוא כטב"מים, כלי נשק מדויק, שיכול להגיע למטרות אסטרטגיות בטווח של אלפי קילומטרים, ובכך היכולת הזו מסכנת כבר היום את המדינות הסוניות, כוחות בינלאומיים במזרח התיכון וגם מדינות באירופה ובאפריקה."

בהמשך חשף שר הביטחון: "בחודש פברואר 2018, שיגרה איראן כטב"מ מסוג שאהד 141 משדה התעופה T4 בסוריה, שנשא חומר נפץ מסוג TNT. הכטב"מ יורט סמוך לבית שאן ויעדו היה להבנתנו גורמי טרור ביהודה ושומרון. איראן לא רק משתמשת בכלי טיס בלתי מאויישים כדי לתקוף, אלא גם בכדי לבצע העברות אמל"ח לשלוחיה".

גנץ התייחס למחויבות העולם ואמר: "מול האיום יש לעולם כלים רבים לפעול, והוא חייב להפעיל פלאן בי לאופציה הדיפלומטית. נמשיך לפעול בשיתוף פעולה מלא עם ידידנו האמריקאים ועם מדינות נוספות. לעולם יש כלים ויש אינטרס לעצור את איראן, שפוגעת בכלכלה, במדיניות החוץ, בביטחון ובערכים המוסריים.

''אין ספק שעדיף פתרון דיפלומטי, אך לצידו חייבת להיות על השולחן גם הפעלת כוח, שהיא המשך הדיפלומטיה באמצעים אחרים. לעיתים הפעלת כוח והפגנתו יכולים למנוע צורך בהפעלת כוח חזקה יותר. אני מודה לידידנו האמריקאים על הסנקציות והפעולות שנקטו באחרונה בהקשר זה בכדי להגיע למטרה המשותפת".