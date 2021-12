ספוטיפיי מפרסמת היום את האמנים, השירים, האלבומים והפודקאסטים שעשו לנו את 2021 בישראל ובעולם, על פי נתוני ההשמעות של 381 מיליון המשתמשים שלה מכל העולם.

הזמר הכי מושמע בישראל ב-2021 הוא עומר אדם, שהחזיק בתואר גם בשנה שעברה. במקום השני עדן חסון, אחריו אייל גולן, רביד פלוטניק וג׳סטין ביבר. הזמרת הכי מושמעת השנה היא עדן בן זקן, אחריה, נועה קירל במקום השני, בילי אייליש במקום השלישי, אריאנה גרנדה במקום הרביעי וטיילור סוויפט במקום החמישי.

השיר המושמע ביותר בישראל השנה הוא הלהיט ״בית משוגעים״ של רן דנקר. אחריו, במקום השני ״שקיעות אדומות״ של עדן חסון. למקום השלישי בישראל הגיע שיר נוסף של עדן חסון - ״גדל לי קצת זקן״, ובמקומות הרביעי והחמישי ״רסיסים״ ו-״רוצה שלום״ (בהתאמה), שניהם של רביב כנר.

האלבום המואזן ביותר בישראל הוא ״SOUR״ של אוליביה רודריגו, בדומה לדירוג הבינלאומי. גם המקום השני בישראל ובעולם זהה, ומדובר בלא אחר מ-״Future Nostalgia״ של דואה ליפה. הפודקאסט המואזן ביותר הוא שיר אחד של כאן, ובמקום השני, אחד ביום מבית היוצר של חדשות 12. במקום השלישי חיות כיס, הקצבייה במקום הרביעי ותחושת בטן במקום החמישי.

בזירה הגלובלית אמני השנה הם: עם למעלה מ-9.1 מיליארד השמעות השנה, Bad Bunny הוא האמן המושמע ביותר של 2021. למקום השני הגיעה טיילור סוויפט, להקת הבנים הקוריאנית BTS במקום השלישי, Drake במקום הרביעי וג׳סטין ביבר במקום החמישי.

השיר המושמע ביותר בשנת 2021 הוא ״drivers license״ של אוליביה רודריגו עם יותר מ-1.1 מיליארד השמעות. במקום השני MONTERO (Call Me By Your Name) של Lil Nas X, אחריו STAY (with Justin Bieber) של The Kid LAROI, ובמקום הרביעי והחמישי בהתאמה ״good 4 u״ של אוליביה רודריגו ו-״Levitating (feat. DaBaby)״ של דואה ליפה.

האלבום הכי מואזן בעולם הוא SOUR של אוליביה רודריגו, אחריו Future Nostalgia של דואה ליפה, Justice של ג׳סטין ביבר, ״=״ של אד שירן ו-Planet Her של Doja Cat.