שר החינוך לשעבר ח"כ יואב גלנט (הליכוד) סייר היום (ראשון) בשומרון יחד עם ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן.

הסיור התקיים כחלק מהפעילות של דגן להעלות לסדר היום את הדרישה לחיבור ישובי ההתיישבות הצעירים לתשתיות מים וחשמל.

השניים סיירו בישוב איתמר ונפגשו עם ילדי בית הספר ממ"ד איתמר, ביקרו בחוות יתדות ובחוות גלעד שם נפגשו עם יו"ר וועד הישוב דן עמרם, איתי זר מייסד הישוב ויעל שבח אלמנתו של הרב רזיאל שבח הי"ד.

ח"כ גלנט הזדעזע לראות כיצד חיים ילדים ללא חיבור לחשמל ומים בישובים הצעירים. "אני דורש מהממשלה להסדיר את ההתיישבות הצעירה", הוא אמר. "לאנשים שחיים כאן מגיע לחיות כמו כל אזרח במדינת ישראל בתנאים הולמים ולא בתנאי עולם שלישי".

הוא פנה לתושבים ואמר: "אני מודה לכם ומברך אתכם על ההחלטה שלכם לגור כאן. כשעוברים כאן ורואים ישובים פורחים, כשרואים את מה שנעשה כאן, הלב מתרחב. מכאן משקיפים על מרכז תל אביב. דור החלוצים שלנו נמצא בהתיישבות הצעירה ואנחנו צריכים לגבות אותם לא רק במילים יפות אלא לבוא ולומר אנחנו אתכם ולתת להם מים וחשמל. כל עוד מדובר באדמות מדינה, אנחנו ניתן את כל הגיבוי.

אני מודה לך יוסי על הביקור".

דגן הוסיף: "אני מודה לח"כ יואב גלנט חברנו שהגיע לכאן הרבה כשר ותרם רבות להתיישבות בשומרון, גם בתחום החינוך וגם בתחום הבניה. להגיע לכאן היום ולראות דברים אדירים שיואב עשה באיתמר וגם במקומות אחרים במערכת החינוך זה דבר נפלא".

לדבריו, "אנחנו רואים היום בתסכול כיצד הרשות הפלסטינית משתלטת על שטחי C, ומהצד השני אנחנו רואים את חלוצי חוות גלעד ואת כל ההתיישבות הצעירה, משפחות שגרות בתנאים קשים, בלי תשתיות חשמל ומים, והממשלה במקום לבוא ולרומם ולהרים את האנשים שפועלים במסירות נפש להציל את שטחי C, הממשלה פוגעת בהם מפנה והורסת, כל זאת בזמן שהממשלה מגלה אוזלת יד והתרשלות פושעת אל מול ההשתלטות של הרשות הפלסטינית על שטחי C".

"נמאס לנו לחיות כמו אזרחים סוג ד' במדינה שלנו", אמר דגן. "ממשלת ישראל צריכה להסדיר את ההתיישבות הצעירה ולתת את התנאים ל-25,000 אזרחים שחיים בישובים הצעירים - פי 3.5 יותר תושבים מבגוש קטיף - בתת תנאים ובוודאי כשאנחנו רואים איך מסדירים לבדואים בנגב; שבונים בצורה פרועה ועבריינית בדרום. אנחנו מסתכלים כאן ופשוט מתביישים".