חברת יזמות הנדל"ן התיירותי הבינלאומית והגדולה בדובאי, The First Group, גאה להציג מותג לייף סטייל ייחודי וחדשני, Dubai Lifestyle Experience, הכולל את מערך בתי המלון, המסעדות ומתחמי הפנאי אשר בבעלות החברה. מועדון הלקוחות הוא חלק ממהלך שיווקי נרחב וייחודי שמטרתו להגדיל את מעגל המשקיעים הפוטנציאלים של The first group בפרויקטים הנדל"ניים שלה. קברניטי יזמית הנדל"ן צופים כי דרך חוויה תיירותית עשירה, מהנה ומגוונת במחיר הצטרפות יוצא דופן, יוכלו להרחיב את קהילת המשקיעים הפרטיים המונה אלפי משקיעים מ 150 מדינות עוד יותר.

השקת המותג מהווה צעד משמעותי בהתרחבות החברה שזכתה זה מכבר להכרה כאחת מחברות פיתוח הנכסים המובילות באיחוד האמירויות, הודות לתיק נכסים המכיל 12 נכסים עטורי פרסים. מבין 12 הפרויקטים שכבר הושלמו יזמית הנדל"ן מחזיקה ומתפעלת שלושה מלונות מהמובילים תחת מותג הבית שלה The first Collection, הכולל את מלון ווינדהאם דובאי מרינה, מלון הנושא את שם המותג the first collection ו-TRYP מבית ווינדהאם דובאי. אלה מלונות 4 כוכבים בחוויית חמישה כוכבים כאשר ההסתכלות היא על משקיעי הקבוצה - מלונות ארביעה כוכבים הם בעלי התפוסה הממוצעת הגבוהה ביותר לאורך זמן.

בנוסף, The First Group מחזיקה צבר נכסים הכולל שבעה בתי מלון יוקרה בדירוג גבוה וגבוה-בינוני הנמצאים בשלבי פיתוח בדובאי כולל בניית המלון הגבוה בעולם -CIEL.

"The First Collectionn מצרף את הנכסים שלנו אל מותג מתוחכם אחד ומהווה פלטפורמה לפיתוח חוויות ומועדון לייף סטייל מרגשות הממצות את החוזקות הבסיסיות שלנו תוך מתן הזדמנות למשקיעים להפיק רווחים גדולים אף יותר במסגרת תוכניות הצמיחה ארוכות הטווח שלנו", אמר רוב ברנס, מנכ"ל הקבוצה. "The First Collection יאפשר לנו להאיץ את אסטרטגיית ההתרחבות שלנו בשווקים חדשים וקיימים, תוך הבטחת מודעות חזקה למותג לאורך כל תיק הנכסים שלנו".