תסכול! אין מילה יותר מתאימה לתאר את הפנים של דנה (שם בדוי), שפותחת לי את הבוקר החורפי הזה. היא בת 28, בחורה זהב, אחת כזו קלילה של חיבורים ונשמה.

אחרי 8 שנים של דייטים ועם רזומה של קרוב ל- 80 בחורים, סןף סוף היא יוצאת עם בחור ממש חמוד, הם מתקשרים מצויין, יש ביניהם פתיחות עם כנות מהממת. הקשר מלא זרימה, היא מתגעגעת אליו ומאוד טוב לה איתו. הם אפילו חולמים עתיד די דומה.

"וואו" אני מסתכלת עליה בשמחה. איזה יופי זה! אז מה בעצם מביא אותך אליי?" אני שואלת. "לא מצליחה להחליט. כאילו חשבתי שבשלב הזה תהיה לי וודאות מטורפת. שיהיה לי ברור שאיתו אני רוצה להעביר את שארית החיים. שאהיה כל היום באורות מטורפים.

ואני מוצאת את עצמי, אמנם אוהבת, נהנית איתו בטירוף, מעריכה מתגעגעת ויודעת שבחור כזה מדהים עוד לא פגשתי.

אבל... לא מצליחה להחליט.. ותביני הבחור מזמן החליט וכבר מתחיל להיות לא נעים מרוב שאני מסתבכת.. אוף! איך יודעים? ואם בסוף אגלה שטעיתי? " היא נלחצת.

השלב הזה של ההחלטה עובר על בחורים ובחורות טובים בבלבול ותסכול גדול. גם החברה לפעמים, מתוך רצון לעזור, מחזקת את הלחץ ומשדרת שאולי באמת זה לא זה אם כל כך קשה להחליט.

וחשוב שנדע שבאמת אין וודאות מוחלטת שזה האחד. מהסיבה הפשוטה, שאין אחד שמתאים לך. יותר מזה

מחקרים הראו שאין קורולציה בין רמת הוודאות ברגע ההחלטה לבין רמת האושר בזוגיות בהמשך. אז מה כן המשפיע העיקרי?

במחקר שפורסם ב7.2020 בכתב העת Proceedings of the National Academy of Sciences, ונערך על למעלה מ11,000 זוגות שחווים אושר בחיי הנישואין התברר שהמתכון המנצח זה הבחירה להתחייב להחלטה המשותפת. כלומר להיות בקשר ולהתחייב יחד להפוך את ההחלטה הזו להכי מדהימה שיש. כמובן, זה לא אומר שמתחתנים עם כל אחד, ממש לא!

חשוב שההחלטה תבוא על בסיס של תקשורת מצויינת שכוללת פתיחות, זרימה, יכולת פתירת קונפליקטים והערכה. בנוסף כמובן כיוון חיים משותף פחות או יותר, תחושה פנימית טובה, אהבה וכמובן גם חיבור פשוט ונעים למראה החיצוני של בן הזוג.

על גבי הבסיס הקריטי הזה, הצלחת הנישואים תלויה כמו שאמרנו במחוייבות להיות בקשר ולמקסם את הזוגיות, וכמובן, כמו כל דבר, בסיעתא דשמיא.

השריר הזה של נאמנות והתמסרות לקשר ולהחלטה שלי הוא שריר קשה לפיתוח ולא טבעי, במיוחד במגוון ההחלטות שהחיים המודרניים מזמנים לנו. בדור שבו כל שבוע יוצא פלאפון יותר משודרג וכל יום טומן בחובו אינסוף אפשרויות בחירה ופיזור.

חשוב כבר מעכשיו לחזק את השריר הזה על החלטות ביום יום. לדוגמה, התלבטת לאן לנסוע בשבת לירושלים או לגבעת שמואל? החלטת לנסוע לירושלים, אז גבעת שמואל לא קיימת כרגע, חישבי מה דרוש לך כדי שממש תהני בירושלים.

תהיי בזה ותרוויחי את ההנאה שבקבלת החלטה בשמחה וכמובן שבת הרבה יותר נעימה. ובבוא היום בו תצטרכי להחליט אם זה זה, השריר יהיה לך הרבה יותר טבעי ובמילא תוכלי להחליט בשמחה ובהירות וכמובן ליצור זוגיות מאושרת.

