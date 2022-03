אל על מרחיבה את מערכת הבידור במטוסיה ומוסיפה עוד שעות רבות של תוכן מגוון: תוספת של יותר מ-200 סרטים, ערוצי ילדים נוספים, ערוצי סדרות טורקיות פופולריות, ספריית סרטים לדוברי ערבית, מבחר פודקאסטים מתחומים שונים וגם, ערוץ המוקדש לשיריו של המשורר והפזמונאי יורם טהרלב ז"ל.

הרחבת התוכן תתבצע במהלך חודש מרץ 2022 ויהיה זה עדכון התוכן הגדול ביותר שבוצע במטוסי אל על.

קולנוע באוויר

בין התכנים שיתווספו למערכות הבידור יהיו אלה יותר מ-200 סרטים אשר ירחיבו את ספריית הסרטים הקיימת ובהם גם המועמדים לאוסקר: בלפסט, סיפור הפרברים, DUNE והמלך ריצ'ארד. יחד עם הסרטים הללו, תוצע גם ספריית סרטים חדשה לדוברי ערבית. בנוסף, יתווספו מספר ערוצי סדרות בהן ערוצי סדרות טורקיות כמוLove is in the air מבית Netflix,Black Rose, Fazilet, סדרות אשר הפכו פופולאריות בשנים האחרונות בקרב הקהל הישראלי, 3 ערוצי ילדים מבית הופ! ועוד. כמו כן, במסגרת שירות חדש, לקוחות יוכלו לקבל למשך הטיסה, אייפד לא מקוון עם תכנים מגוונים מעולם היהדות, לקריאה והאזנה.

פודקאסטים חדשים בתחומי נדל"ן, טיולים וספורט

לאור הביקוש וההתעניינות בפודקאסטים, חברה אל על לאתר הפודקאסטים ALLIN ותשבץ במערכות התוכן במטוסים את מיטב הפודקאסטים של האתר ובהם: הפודקאסט נדלניסטה עם לין שטיינר וחן הרשקוביץ-אוחיון, מייסדות של קהילת "נשים מדברות נדל"ן". במסגרתו מארחות אנשי מקצוע בכירים מהתחום על מנת להנגיש את הידע הנד"לני לנשים. פודקאסט ספורט פיני וצנצי עם אגדת ספורט והסקופר הכי גדול של עיתונות הספורט בישראל שעוברים בכל פרק במנהרת הזמן לאירוע ספורט זכור עם מרואיין מעניין אחר. הפודקאסט מתחת לפנס עם מדריך הטיולים נתן רועי, שמשתף בנקודות, מוכרות יותר ומוכרות פחות, לאנשים שאוהבים לטייל בארץ.

ערוץ ייעודי עם שיריו של יורם טהרלב ז"ל

אל על נפרדת מהמשורר והפזמונאי יורם טהרלב עם פלייליסט של מיטב משיריו בערוץ ייעודי לכך לו יוכלו להאזין הנוסעים, להתרפק על העבר, להתרגש וליהנות.

לדברי מירה פיזיצקי, ראש אגף שירות בטיסה: "אנו פועלים כל העת על מנת לייצר עוד שכבות של חוויה מהנה במהלך הטיסה, בין אם בהיבט השירותי ובין אם בהיבט הקולינרי ועד התוכן אותו צורכים הנוסעים במהלך הטיסה. על כן, אנו פועלים בקפידה להרחבתו תוך מתן דגש על גיוון רחב כמה שניתן עבור כלל המגזרים והעדכון התוכן שיתקיים במרץ הקרוב, הוא העדכון הגדול ביותר אי פעם שעשינו".

אל על תפרסם ברשתות החברתיות מדי חודש, את מצעד הסרטים והסדרות הנצפות ביותר בטיסות, כמו גם את המוסיקה והאמנים המואזנים ביותר וכך, ניתן יהיה להיעזר בנתונים ולבחור בתכנים הפופולריים המועדפים על ידי נוסעי אל על.