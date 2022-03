והשבוע מתנגנות בתוכנית:

הדר זכריה – "שיטפון", אוריה כהן – "פשוט באלי", טובה גדות - "להיות ילדה", שירה לינשה - "על כפיו", ליאת יצחקי – "שמע קולי", שירה אורן – "אחת ולתמיד", שרה שפילמן – "Get out of My Head", ציפורה איבגי – "JUMP", היהודיות – "בנות ישראל", מרים סנדלר – "ירושלים", נעה ג'ינו והאמהות – "כשאני לשה", דליה עוזיאל – "Am Enough", עליזה דובין – "מודה", מוריה גרוסמן – "מחרוזת שמחה".



התכנית משודרת מדי שישי ב 09:00. בא לכן לשמוע שיר מסוים? רוצות לשלוח אלינו את המוזיקה שלכן? דברו איתנו :