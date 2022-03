והשבוע ב"יוצאות לתרבות" 52 - מתארחות בתוכנית:

טובה גדות - על המוזיקה ועל גידול ילדתה המיוחדת. ליאת יצחקי - על המופע המשותף עם שרה ב"ק "מי זאת עולה", מנור טבשי - ב"קול העם" משתפת בסיפור אישי מרגש על רב חיים קנייבסקי זצ"ל, אורלי עבאדי - עדת הראיה על הרב יוסי ביטון, נחמה בריסקמן הביאה עוגת יום הולדת לכבוד החגיגה ופינת פ. השבוע, בת קול ועוד…

בין לבין, מוזיקה נשית ומעולה עם:

אוריה - "פשוט בא לי", טובה גדות – "שוברת את הקרח", "להיות ילדה", אחינועם - "איה כבודך", ליאת יצחקי – "שמע קולי", אפרת רזאל – "מחולל ניסים", אסתר בריל – "you are my fire", חיה קוגן - "תודה"



המתכון של נחמה: עוגת יום הולדת בלי מיקסר: (קורין גורן)

המוצרים בקערה אחת:

2 ביצים

כוס שמן

חצי ליטר מים פושרים

המוצרים בקערה שניה:

2 כוסות קמח

שקית אבקת אפיה

2 כוסות סוכר

חצי כוס קקאו

חצי כוס אבקת שוקו ממותק

ההכנה:

מערבבים כל קערה בנפרד ואז מערבבים את התערובות בהדרגה ע"מ שלא יווצרו גושים.

מעבירים לתבנית בינונית.

מכניסים לתנור על 160 מעלות כ50 דקות.

מוזגים מעל גנאש שוקולד ומקשטים.

בתיאבון!!!

רוצה להציע לנו אייטמים לתכנית? בא לך על שיר מסוים? דברי איתנו:

● מייל התוכנית "יוצאות לתרבות": Tarbut@kobis.co.il

● לינק למשלוח תגובה לוואטסאפ התוכנית