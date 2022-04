והשבוע מתנגנות בתוכנית:

קילי הלפרין – "כל חמירא", יערה סנדק – "אז ישיר", דפנה חסדאי – "רפא צירי", שירה בן אברהם – "תרקוד איתי", יהודית ג'רזי – "אליהו הנביא", ציונה אחישנה – "מי שלא תהיה", אתי אנקרי – "אור חדש", פרנצ'סקה – "בצאת ישראל", רויטל שמואלי – "אז ישיר", להקת הלל עם מרב ברנר – "ראו בנים", רוחמה בן יוסף ודין דין אביב – "בואו ונרקוד", שרית גרין – "ואולי יהיה טוב", שרונה גראפי – "נשמת כל חי", תמר פרומן אלון – "לגדול", שרון רוטר – "בלי אף מילה", שרה שפילמן – "Song Without Words", שרה כהן – "איך שרווח", שרה הכט – ""I Need To Beliveve In Me, שלושת רבעי – "שיבואו אלינו", שרה זיידמן – "אלוהי נשמה", שירה אורן – "אעופה אשכונה", שיראל עמרם – "מה איתך אבא", טל בריל ושירי נשיא – "למחול", אוריה כהן – "פשוט באלי", ליאת יצחקי ומרים פרץ – "תשימי שמלה חדשה", רעות ולדמן – "שמישהו ידליק את האור", רננה שלם – "אל תפחד להיות", ריקי לאופר - "מודה אני לפניך", ריקה רזאל ומיכל ואן לואן – "הכל מאהבה", רחלי מיס – "נסי להיות", רחל מייטס – ""Speechless, רחל חסן – "אתה בחרתנו", רוחמה בן יוסף – "ותיקח מרים", פרנצ'סקה – "שירו".

רק רוצה לשיר 58 שביעי של פסח - שעתיים!



התכנית משודרת מדי שישי ב 09:00. בא לכן לשמוע שיר מסוים? רוצות לשלוח אלינו את המוזיקה שלכן? דברו איתנו : התכנית משודרת מדי שישי ב 09:00. בא לכן לשמוע שיר מסוים? רוצות לשלוח אלינו את המוזיקה שלכן? דברו איתנו