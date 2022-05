שיתוף פעולה מעניין בין המוזיקאי והאמן הוותיק צבי זלבסקי לזמר והיוצר הצעיר דוד בן ארזה הוליד לחן וביצוע חדשים לפיוטו של האר"י הקדוש לליל שבת 'אזמר בשבחין'.

הפיוט עוסק בסיפור הכיסופים, האהבה והחיבור בין החתן לכלה בספירות העליונות, והחיבור בין הלחן הקסום של צבי לשירה העדינה של בן ארזה וההפקה המדויקת של ערן קליין יוצרים יחד אווירת שבת קדושה וקסומה כאחת.

"הניגון 'אזמר בשבחין' זה הריון לא מתוכנן מספר זלבסקי לערוץ 7, "איזה שישי אחר הצהריים התחלתי לפזם משהו ללא תשומת לב, ופתאום זה התחבר למילים של הפיוט ונולד שיר. אבל, הייתה לי הרגשה שזה שיר שדורש קול מיוחד".

"ערן קליין, המעבד, טלפן אלי ואמר לי שיש לו ממש הברקה. הזמר שאני צריך זה דוד בן ארזה. יש לו קול שמימי שבדיוק מתאים לשיר הזה וב''ה שמעתי לעצתו. אני מאוד אוהב לשיר את השירים שלי בעצמי" מסביר זלבסקי, "אבל לפעמים אני ממש שומע שצריך משהו שונה. כמו שמלחין שומע בתוכו מה הכלים שמתאימים ללחן, כך גם עם השירה".

יש בך תקווה ש'אזמר בשבחין' או לחן אחר מהדיסק החדש יהפוך ל"להיט" כמו אל מסתתר שנכנס כמעט לכל בית וכל ישיבה, או ש"אל מסתתר" מבחינתך הוא שיר של פעם בקריירה?

"אני חושב ששירים הם כמו ילדים" עונה זלבסקי במתינות ובנחת, "יש ילדים שיותר מתבלטים ויש שפחות. יש שלא נראים מיוחדים בקטנותם וכאשר הם מתבגרים הם מגלים כוחות נסתרים. הלחנתי מאות שירים ואני שם אותם בתיבות של עיבודים יפים ושולח על פני המים. You never know".