אלי ביגון חוזר! המלחין-זמר שעומד מאחורי השירים "“We Must Go On" ו"שבת היום" חוזר עם להיט חדש - "למעלה מן הטבע".



העם היהודי הוא מעל הטבע. אנחנו לא נתיניה של "אמא טבע". יש לנו חוקים משלנו. השם מתערב בעניניו של כל אחד ואחד מאיתנו. הוא מדריך אותנו במעשינו ואירועינו בכל יום. הוא המגן והמושיע שלנו. ככל שאנו הולכים מעל הטבע השם הולך מעל הטבע בעבורנו.