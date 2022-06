לרגל יציאת הסרט "אלביס" לאקרנים, מעריצי הזמר האגדי מקבלים הזדמנות לארוז את נעלי הזמש הכחולות, לעטות את הגלימה משובצת היהלומים ולקוות להיות בין אלו שיזכו להגיד "Thank you, thank you very much" מסגרת מחווה של האתר בוקינג למלך הרוקנרול, או ביקצור - המלך.

בוקינג מציעה לזוג המעריצים המאושרים חווית אירוח "אלביסית" שכוללת אירוח בסוויטה מפוארת באחוזת גרייסלנד והצצה אל מאחורי הקלעים לאטרקציות סביב חייו של אלביס, כמו קבלת גיטרה מותאמת אישית מסוג גיבסון Epiphone בהשראת הזמר במתנה, נסיעה עם נהג ברכב וינטג' כמו זה שבו נהג לנסוע אלביס, והקרנת בכורה בלעדית של הסרט "אלביס" ביחד עם אמנים אורחים אחרים, לפני עלייתו של הסרט לאקרנים ב-24 ביוני.

הזוכים המאושרים יצטרכו לשלם 19.57 דולר בלבד, כסמל לשנה המהפכנית בחייו של אלביס, כשלהיטו "רוק בבית הכלא" ( Jailhouse Rock) הגיע למקום הראשון במצעד השירים של בילבורד (Billboard).

הסרט "אלביס", שהמחווה המושקעת חוגגת את צאתו, הוא מופע קולנוע ענק מבית האחים וורנר והבמאי המועמד לאוסקר באז לורמן, על חייו ויצירתו המוסיקלית של אלביס פרסלי, בכיכובם של אוסטין באטלר וזוכר האוסקר טום האנקס.

כדרמה קולנועית, סיפורו של אלביס (בגילומו של באטלר) מסופר דרך מערכת היחסים המורכבת שניהל עם מנהלו המסתורי, קולונל טום פארקר (האנקס). מנקודת מבטו של פארקר, הסרט מעמיק לתוך הדינמיקה המסובכת בין השניים במשך 20 שנה, החל בעלייתו המטאורית של הכוכב, על רקע הנוף התרבותי ואובדן התמימות באמריקה. בלב המסע עומדת אחת הנשים המשפיעות והמשמעותיות בחייו של אלביס, פריסילה פרסלי (בגילומה של אוליביה דה-יונג).

ולמי שמעוניין - ההזמנה למקום האירוח תיפתח עבור זוג אורחים באתר Booking.com באופן בלעדי היום, ב-9 ביוני, בשעה 12:00 בצהריים לפי שעון החוף המזרחי של ארה"ב (19:00 אצלנו), ותתקיים על בסיס שיטת כל הקודם זוכה.