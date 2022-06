הסתדרות המורים מחריפה את העיצומים ומודיעה כי מחר (רביעי) לא יתקיימו לימודים בכל הארץ בכל מוסדות החינוך – בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים ובאולפנים. במוסדות בחינוך המיוחד יתקיימו לימודים כרגיל.

הסתדרות המורים ממשיכה בעיצומים עד שתונח הצעה קונקרטית של האוצר, וקוראת לשר האוצר אביגדור ליברמן להיכנס למשא ומתן כבר מחר.

מזכ"לית הסתדרת המורים, יפה בן דויד: "אנחנו מנהלים כבר חצי שנה מו"מ עם פקידי האוצר אבל טרם קיבלנו אפילו הצעה קונקרטית אחת. אני קוראת שוב לשר האוצר, אביגדור ליברמן, להגיע באופן אישי ולשבת עם שרת החינוך, מנכ''לית המשרד, הממונה על השכר ואיתי - כבר מחר".

בהסתדרות המורים אומרים כי נציגיהם מוכנים לשבת עד שייצא עשן לבן ומקווים שביום רביעי שר האוצר ינחה את פקידי האוצר להגיע עם טבלאות שכר והצעות קונקרטיות לתוספות שכר לכל עובדי ההוראה בשירות המדינה.

נזכיר כי הסתדרות המורים מנהלת מו"מ עם פקידי האוצר ונציגי משרד החינוך כבר מחודש ינואר. "זאת שעת חירום לאומית וסכנה מוחשית לעתיד מדינת ישראל. רק הסכם שכר ימנע את הנטישה שמובילה לקריסת מערכת החינוך", אמרה בן דויד.

תגובת משרד האוצר: "נמשיך להתעקש על הסכם שישפר את שכר המורים, ויביא להקלה להורים ולמשק. ההתנהלות של הסתדרות המורים על גבם של ההורים והתלמידים בשעה זו, אינה ברורה לנו כלל וכלל".

שר האוצר אביגדור ליברמן קרא אתמול למזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דויד להפסיק את השביתה ולהגיע למשא ומתן: "קחו פסק זמן. תפסיקו את השביתות. אנחנו במגעים קדחתניים. אני מציע להיכנס למו"מ רציף מיום ראשון עד שנגיע להסכם, אבל שיבואו למו"מ באופן פתוח ובלי אולטימטומים ובלי הכתבות. זה מה שאנחנו דורשים".

ליברמן הוסיף: "אין דבר כזה מו"מ take it or leave it. אנחנו רוצים לדון בהכול. שכר המורים, התאמת החופשות ותגמול למצוינות. צריך לבוא פתוח, להיכנס למו"מ רציני ורציף ואני מציע כרגע להפסיק את השביתה ומיום ראשון נבוא ונתיישב ונעשה מאמץ אמיתי, כנה, להגיע להסכמות לטובת כולם".