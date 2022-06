תמיר גרינברג זכה תכנית הריאליטי 'הכוכב הבא' עם השיר 'Tell Me Where The Light Goes' שאף נבחר להיות שיר האודישנים לעונה הקרובה, ומאז הוא ממלא במות ואולמות מבלי שהוציא אפילו אלבום אחד. למעשה, הוא הוציא רק סינגל אחד - Better.

היום מצטרף לBetter אח צעיר בשם Into The Night שיהיה הסינגל השני מתוך אלבום הבכורה ומשתף את המאזינים במערכת היחסים שבין תמיר לאביו. את השיר הפיק ועיבד גרינברג יחד עם המפיק המוערך סתיו בגר. ה

קליפ, בבימויה של דריה גלר, מספר את הסיפור האישי של העשור האחרון בחייו של תמיר, המעבר לארה"ב לשנים, בעקבות ובשביל המוזיקה, המרחק מהבית, הקושי ובתוך כל זה הקשר האישי, העמוק והחזק עם אביו אשר ליווה אותו בכל המסע הענק הזה שהוא עובר מהילדות ועד היום.

"השיר מדבר על היחסים בין אבא שלי לביני" מספר גרינברג, "על התקופה שעזבתי את הארץ לארה"ב והדרך לשמור על הקשר מרחוק, על הקשיים והנאמנות של שנינו אחד לשני. על אהבה ללא תנאים למרות הכל".