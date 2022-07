במעמד נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, נשיא המדינה הרצוג וראש הממשלה יאיר לפיד, יצאה לדרך הערב (חמישי) המכביה ה-21, אירוע הספורט הגדול ביותר בעולם הספורט היהודי.

המכביה המתקיימת בכל ארבע שנים, בדומה למשחקים האולימפיים, מהווה את אירוע הספורט הגדול ביותר בעולם היהודי, כאשר הערב צעדו בטקס הפתיחה שהתקיים באצטדיון טדי שבבירה, 10,000 ספורטאים מכ-60 מדינות.

למעשה, 5 שנים חיכו הספורטאים היהודים מכל רחבי העולם עד לפתיחת המכביה ה-21, זאת לאחר שנדחתה בשנה בשל פרוץ מגיפת הקורונה.

נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן, המבקר בישראל, נפגש עם 250 הספורטאים האמריקאים הלוקחים חלק באירוע היוקרתי ונופף לשלום לחברי המשלחת האמריקאית והישראלית עם כניסתם לאיצטדיון במהלך הטקס.

גם נשיא המדינה, יצחק הרצוג; ראש הממשלה, יאיר לפיד, ראש העיר ירושלים, משה ליאון, יו"ר מכבי תנועה עולמית, אמיר פלד ובכירי מכבי תנועה עולמית השתתפו באירוע הפתיחה החגיגי אותו הנחו יעל בר זוהר וניב רסקין.

האירוע החל עם מצעד המשלחות המסורתי, כאשר רגע השיא נרשם עם כניסתה של המשלחת הישראלית הכוללת כ-1,700 ספורטאיות וספורטאים לקול תשואות הקהל. בראש המשלחת צעדו שלומית טור ניר ויהודה ויינשטיין, ניצולי הטבח במינכן. לאחר מכן נערך טקס הנפת הדגלים והושמע המנון התקווה.

במהלך הטקס כבה החשמל באצטדיון, זאת בשל תקלה בגנרטורים של חברת ההפקה, ורק לאחר שהתחברו למערכת הקיימת באצטדיון הירושלמי הוותיק והמצוייד, חזר הטקס להתקיים במלואו.

החלק האומנותי של המופע החל בהופעה של זמרת העשור עדן בן זקן שחידה את שירו של יהורם גאון 'לא תנצחו אותי', בעיבוד חדש ובליווי 100 רקדנים, ולאחר מכן נשיא המדינה יצחק הרצוג נאם ואמר: " זהו יום חג למדינת ישראל ולעם היהודי כולו. רגע מיוחד של יחד. רגע שמגלם את הערכים המשותפים, בהם אנו מאמינים: ציונות ומצוינות, אמונה ותקווה, אחווה וקירוב לבבות. זה הכוח המופלא של הספורט – להפוך את היחיד, את הקבוצה ואת העם – לטובים יותר ערכיים יותר, חזקים יותר, מלוכדים יותר. בגוף ובנפש. אתם מגיעים לכאן מעשרות מדינות, אבל מייצגים עם אחד, יחיד ומיוחד – העם היהודי, עם ישראל".

זוכה הכוכב הבא, תמיר גרינברג 'הכוכב הבא' ביצע את השיר שכתב והלחין איתו זכה- tell me where the light' goes', וריגש את הצופים עם ביצוע מיוחד לשיר 'Memories' של מארון 5, כהצדעה לגיבורי הספורט ההיסטוריים של עם ישראל.

לאחר מכן נערכה קריאת יזכור לזכר י"א חללי מינכן והרוגי אסון המכביה, אותה קראו ברוך בן יגאל, אבין של עמית בן יגאל ז"ל שנרצח בפעילות מבצעית לפני כשנתיים, ומי שעבד במכביה ה-15 וקפץ למים במטרה להציל את הנפגעים באסון הגשר, ואנוק שפיצר, בתו של אנדריי שפיצר ז"ל מחללי הטבח במינכן לפני 50 שנה.

להדלקת לפיד המכביה עלו האלופים האולימפיים של ישראל, המתעמלים הישראליים לינוי אשרם וארטיום דולגופיאט, כאשר טרם הדלקתו, נשאו את הלפיד באיצטדיון 5 ספורטאים: המדליסטית האולימפית מטוקיו אבישג סמברג; אלופת העולם, אנסטסיה גורבנקו; האלופים הפאראלימפים בשחייה, עמי דאדון ואיאד שלבי ושחקן הבייסבול היהודי-אמריקאי, איאן קינסלר.

מיד בתום הדלקת הלפיד, הזמר והיוצר חנן בן ארי ביצע את להיטו 'אלוף העולם', "חולם כמו יוסף" ו"שמש", בליווי רקדנים ווידיאו ארט מושקע של סרטונים משפחתיים של רגעי ספורט.

משה ליאון, ראש העיר ירושלים, המארחת את אירוע הפתיחה ומספר רב של תחרויות המכביה בירך את הספורטאים ולקראת סוף האירוע, שחקן ה-NBA דני אבדיה והשחיין היהודי-אמריקאי, אלכס בלווטניק השביעו את הספורטאים והשופטים והרכב העשור, סטטיק ובן אל הקפיצו את הקהל עם שיר המכביה הרשמי 'קרנבל' ומחרוזת משיריהם האהובים.

המכביה ה-21 היא אירוע הספורט הגדול של עם ישראל והשני בגודלו בעולם המתקיימת אחת לארבע שנים בהשתתפות ספורטאים ישראלים ויהודים מכל רחבי העולם. אל המכביה שתיפתח ב-14 ביולי ותימשך שבועיים, צפויים להגיע כ-10,000 ספורטאים מכ-60 מדינות שיתחרו ביניהם בעשרות ענפי ספורט, לצד אלפי מלווים, אוהדים ותיירים. במסגרת המכביה ייערכו בכל רחבי הארץ עשרות אירועי ספורט הפתוחים לקהל הרחב שיתקיימו תחת הכותרת 'ישראל חוגגת ספורט' בנוסף לשורה ארוכה של אירועים חברתיים המציעים חוויה ייחודית ובלתי נשכחת למשתתפים. המכביה ה-21 מקבלת תמיכה מממשלת ישראל בהובלת משרד התרבות והספורט כמו גם מוסדות לאומיים וחברות מסחריות. בנוסף, גם השנה המכביה מארחת משחקים פארלימפים במגוון ענפי ספורט כמו גם תחרויות בקטגוריית Speical Needs לספורטאים עם צרכים מיוחדים. המכביה משקיעה משאבים רבים בפתוח הספורט הפארלימפי כחלק מתמיכה של מפעל הפיס בתחרויות המכביה.