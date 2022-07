חשבתם פעם איך תרגישו כשתגיעו לגיל 74 ותגלו שעדיין לא הגשמתם את כל החלומות?

הזמרת ננסי קארין ורדי במופע חדש יוצאת למסע חדש במופע של עצמה והשראה מול כל הדרקונים שמלווים אותנו - הפחד מההצלחה, החששות, הקנאה, הבדידות, התשוקות.

באמצעות שירה, מוזיקה, ריקוד ושיח כנה על הבמה, מתאפשר לקהל להוריד לשעה אחת את המסכות הרגילות, לגלות מה שהלב באמת רוצה ולנער את האבק מהחלומות שלנו החיים. להוכיח שזה אפשרי עבור כל אחד לנצח את הדרקונים שלו.

הזמרת ננסי קארין ורדי לא עוצרת לרגע, מבחינתה גיל 74 הוא בדיוק הזמן להמשיך להגשים את השליחות שלה על הבמה בכל הכוח. היום שלה עמוס בחזרות למופע, במכונית ספורט כחולה היא נוסעת הלוך ושוב מאולפן ההקלטות לחדר החזרות עם הנגנים, שומרת על התלהבות רבה. המופע החדש שלה נקרא LAST CALL FOR LOVE at the swan dive cafe קריאה אחרונה לאהבה בקפה "צלילת הברבור"

המופע מבוסס על 14 שירים שמאחורי הפקתם עומדים המפיק ירון כפכפי, המוזיקאי דניאל שוורצמן והמלחין שלמה גרוניך.

היא שרה בשפה האנגלית, אולם המופע מלווה בכתוביות בעברית השירים שלה נשמעים כמו מחזמר קלאסי למרות שהיא משלבת מוזיקה אקלקטית של רוק, ג'אז, טנגו, בלוז ועוד. אבל כשמקלפים את השכבות מהמוזיקה שנשמעת קלילה מגלים הרבה עומק של מחשבה וגילוי לב על החיים.