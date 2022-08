הטלפון של חבר הכנסת איימן עודה, יו"ר הרשימה המשותפת, נפרץ הערב ונשלחו בשמו לכל קבוצות הווטסאפ בהן עודה חבר תמונות של דגלי ישראל ואת הטקסט "There is no Palestine" - אין דבר כזה פלסטין.

בציוץ בטוויטר ביום פתיחתו של מבצע "עלות השחר" תקף עודה בחריפות את הממשלה וכתב: "ממשלת ישראל מבצעת פשעי מלחמה נגד העם הפלסטיני כדי לשרת אינטרסים פוליטיים צרים, ואת המחיר משלמים העזתים בדם. ‏

חייבים לעצור את האש מיד! רק משא ומתן לסיום הכיבוש יביא ביטחון לאנשים. לא דמם של ילדים חפים מפשע".