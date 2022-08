גורם מדיני בכיר מאוד אומר הערב (חמישי) כי ישראל מקיימת שיח אינטנסיבי מאוד מול מדינות המערב בנושא שיחות הגרעין עם איראן ומעבירה מסר חד וברור בנושא.

לדברי הגורם המסר המועבר למנהיגי המדינות הוא שהאירופים שלחו לאיראן הצעה סופית, שאינה עומדת בעקרונות עליהם התחייבו האמריקאים בעצמם ואף קבעו כי הצעה זו תהיה בבחינת "take it or leave it".

הגורם ציין כי "איראן סירבה להצעה ולכן הגיע הזמן לקום וללכת. כל דבר אחר מעביר מסר חזק של חולשה".

הוא מוסיף כי "עכשיו הזמן לשבת לדבר על מה עושים בהמשך כדי למנוע מאיראן נשק גרעיני. דו"ח סבא"א מסוף מאי טוען שאיראן לא מספקת הסברים אמינים לסוגיית התיקים הפתוחים, דבר שאמור להדליק אור אדום בוהק בקהילה הבינלאומית".

"ישראל כפי שידוע לכולם לא מחויבת לשום דבר ותעשה את מה שנדרש כדי למנוע מאיראן נשק גרעיני וגם למנוע מאיראן שימוש בשלוחות הטרור שלה באזור", מציין הגורם ומדגיש כי הדבר מסוכם עם הארריקנים. "ארה"ב יודעת זאת ומכירה בכך".

ראש הממשלה יאיר לפיד המשיך היום בסבב השיחות שהוא מקיים בנושא האיראני שעלה גם בשיחות עם קנצלר גרמניה אולף שולץ, עם חבר הקונגרס טד דויטש יו"ר תת ועדת מזרח התיכון בבית הנבחרים של ארה"ב ועם שגריר ארה"ב בישראל, טום ניידס. זאת בהמשך לשיחות הרבות שניהל לפיד בחודשים האחרונים ושיתקיימו בימים הקרובים.

ראש המל"ל ד"ר אייל חולתא ייצא בשבוע הבא לארה"ב בשליחות של ראש הממשלה לסבב שיחות נוסף כדי לחדד עוד את העמדה הישראלית והציפיה שארה"ב תפעל באופן שלא יפגע באינטרסים הביטחוניים והאסטרטגיים של ישראל.