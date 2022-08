ראש הממשלה יאיר לפיד שוחח היום (שני) עם נשיא צרפת עמנואל מקרון.

המנהיגים שוחחו באריכות על סוגיית הגרעין האיראני. ראש הממשלה חזר על התנגדותה של ישראל לחזרה להסכם וחזר על הצורך במסר חד וברור שלא יהיו ויתורים נוספים מול האיראנים.

רה"מ לפיד הדגיש כי האיראנים ממשיכים לנהל מו"מ על הצעה, שהונחה בפניהם בבחינת Take it or leave it.

כמו כן, ראש הממשלה הזהיר כי בהצעה אלמנטים חדשים החורגים מגבולות ה-JCPOA המקורי וכי היא תסלול את הדרך להזרמת הון רב למערכת הטרור ולהתעצמותה הצבאית של איראן.

נשיא צרפת הדגיש בשיחה את מחויבותו למנוע מאיראן נשק גרעיני.

בתוך כך, שר החוץ של האיחוד האירופי, ג'וזפ בורל, אמר היום כי תגובת איראן להצעה האחרונה לאיחוד על הסכם גרעין עם ארצות הברית היא "הגיונית". לדברי בורל "תגובת איראן הועברת לארצות הברית - שטרם החזירה תגובה רשמית".

נזכיר כי בשבוע שעבר אמר גורם מדיני בכיר מאוד כי הגיע הזמן להפסיק להתרפס בפני האיראנים. "איראן סירבה להצעה ולכן הגיע הזמן לקום וללכת. כל דבר אחר מעביר מסר חזק של חולשה. עכשיו הזמן לשבת לדבר על מה עושים בהמשך כדי למנוע מאיראן נשק גרעיני. דו"ח סבא"א מסוף מאי טוען שאיראן לא מספקת הסברים אמינים לסוגיית התיקים הפתוחים, דבר שאמור להדליק אור אדום בוהק בקהילה הבינלאומית".

"ישראל כפי שידוע לכולם לא מחויבת לשום דבר ותעשה את מה שנדרש כדי למנוע מאיראן נשק גרעיני וגם למנוע מאיראן שימוש בשלוחות הטרור שלה באזור", ציין הגורם והדגיש כי הדבר מסוכם עם האמריקנים. "ארה"ב יודעת זאת ומכירה בכך".

ראש המל"ל ד"ר אייל חולתא ייצא במהלך השבוע לארה"ב בשליחות של ראש הממשלה לסבב שיחות נוסף כדי לחדד עוד את העמדה הישראלית והציפיה שארה"ב תפעל באופן שלא יפגע באינטרסים הביטחוניים והאסטרטגיים של ישראל.