נורה בינת סעיד אל-קחטאני, אזרחית סעודית, נידונה ל-45 שנות מאסר בפועל לאחר שהורשעה בשימוש ברשתות החברתיות.

בית המשפט לטרור בסעודיה הרשיע את אל-קחטאני ב"פגיעה במדינה" בעקבות פרסומים ופוסטים שונים שהעלתה ברשתות החברתיות.

על פי כתב האישום, בחלק מהציוצים היא העבירה ביקורת על מנהיגי סעודיה. בפסק הדין כתבו השופטים כי אל-קחטאני "עשתה שימוש באינטרנט כדי לקרוע את המרקם החברתי והפרה את הסדר הציבורי באמצעות המדיה החברתית".

לדברי ארגוני זכויות אדם, זו הפעם השנייה שאישה מקומית נידונה לעונש מאסר בסעודיה עקב שימוש ברשתות חברתיות.

על פי הדיווחים גם ב-9 באוגוסט נידונה אישה סעודית בשם סלמה אל-שהאב ל-34 שנות מאסר לאחר שהורשעה בפגיעה בכבוד המדינה לאחר שהשתמשה ברשתות החברתיות. גזרי הדין החדשים גררו ביקורת חריפה מצד ארגוני זכויות אדם בעולם נגד סעודיה.

"קשה מאוד להתעלם מהעובדה שאנו רואים את המשפטים האלה בזמן שנסיך הכתר מוחמד בן סלמאן מקבל לגיטימציה מוגברת בתחום הבינלאומי", אמרה אליסון מקמנוס, מנהלת המחקר בארגון "יוזמת החירות" מוושינגטון.

גם ארגון "Democracy for the Arab World Now" הפועל להרחבת הדמוקרטיה במדינות ערב העביר ביקורת על פסקי הדין החדשים. "זה נראה כמו התחלה של גל חדש של גזרי דין והרשעות על ידי שופטים חדשים שהוצבו בבית המשפט הפלילי המיוחד. שום דבר במסמכי המשפט שלה לא נוגע לאלימות או לפעילות פלילית כלשהו. האישומים נגדה הם רחבים מאוד. הם משתמשים בחוק הלוחמה בטרור ובחוק נגד פשעי סייבר שיכולים להפליל כל פרסום, אפילו ביקורתי במעט כלפי הממשלה", אמר עבדאללה אלאוד, המנהל האזורי של הארגון.