בעקבות פרסום התחקיר הצבאי על מותה של העיתונאית הפלסטינית בעלת האזרחות האמריקנית -שירין אבו עאקלה, שנהרגה במהלך מבצע מעצרים בג'נין בחודש מאי האחרון, אמר סגן דובר משרד החוץ האמריקני וידנט פאטל בתדרוך כתבים שהתקיים ביום שלישי, כי בכוונת ארה"ב: "ללחוץ על שותפינו הישראלים לבחון ביסודיות את מדיניות והוראות הפתיחה באש, וכן לשקול צעדים נוספים שיצמצמו את הסיכון לפגיעה באזרחים, להגן על עיתונאים ולמנוע טרגדיות דומות בעתיד".

לטענת הדובר, עליו הופעל לחץ כבד מצד מספר כתבים בנושא, הלחץ על ישראל מופעל ברמות הבכירות ביותר.

הצהרת דובר זו נאמרת שבועות ספורים אחר הפרסומים בדבר בקשתו של החוץ האמריקני, טוני בלינקן, בשיחת טלפון עם שר הביטחון כי ישראל תבחן מחדש את הוראות הפתיחה באש בגדה המערבית לאור התקרית בה נהרגה העיתונאית. גם ברברה ליף, ראשת אגף המזרח התיכון במחלקת המדינה, הציפה את הנושא בעת ביקור שערכה באזור לאחרונה, כשהביעה חשש מהסלמה וביקשה מישראל לנקוט צעדים שימנעו פגיעה באזרחים.

תשובת ישראל ללחץ האמריקני צריכה להיות קצרה, נחושה וברורה: כל מי שנכנס לשדה קרב שם את נפשו בכפו. עיתונאי שרוצה לסקר מעשי אלימות ולא לסכן את חייו שיפנה לסיקור זירות ספורט של אומנויות לחימה, עדיף מחוץ לזירה. מי שמאפשר ומסייע לאויב לפעול מקרבו או לידו, תומך או מעודד את פעילותו- דמו בראשו.

מלכתחילה צריך היה צה"ל לפרסם הצהרה רשמית בגין מותה של העיתונאית בזו הלשון: "צה"ל שולל את כל ההאשמות כנגדו ומצר על מותה של העיתונאית, שככל הנראה נורתה בידי מחבלים עת נקלעה מרצונה לזירת הקרב בג'נין". הרי כל הוכחה חותכת לאחריות לוחמי צה"ל למותה - לא בזמן האירוע, ואף לאחר החקירה המאומצת שניהל צה"ל בכלים העומדים לרשותו.

יש להיעתר לבקשת האמריקנים ולעדכנם שאנו מפיקים לקחים ולומדים על הוראות הפתיחה באש גם מהם, הרי ידוע ומוכר משכבר הימים שעם כוחות הביטחון האמריקנים לסוגיהם אין טעם להגיע לכדי עיסוק מיותר משום שאינם נוטלים סיכונים מיותרים. שם כידוע יורים והורגים לרוב לפי הכללים האמריקניים הישנים והטובים, על אדמת ארה"ב והרחק מעבר לים כפי שארע לאחרונה באפגניסטן, גם אויבים, אזרחים ועיתונאים שלא מצייתים לכללים ונקלעים שלא בטובתם למקומות אסורים. אפשר לסיים את המענה ללחץ האמריקנים בשימוש במטבע לשון המוכר להם היטב: Be careful with what you wish for"".

ייתכן שצה"ל צריך לשפר את הוראות הפתיחה באש בהגנת מחנותיו, מתקניו כמו גם בגבולות המדינה, כפי שנעשה הדבר בארה"ב הנאורה, לכאורה. כך באותו מטבע יש לשקול מתן היתר לירות בכל המעז לגעת בגדר או להתקרב למטרות פליליות, חבלניות וכדומה. לפלסטינים בגדה המערבית ורצועת עזה יש להודיע חגיגית בשפת כי כל ערבי חמוש המסכן את ביטחון ישראל והפועל שלא בסמכות, קרי אינו איש מנגנוני בטחון של הרשות הפלסטינית שמתואמת עם ישראל, אשר יאותר בכל עת ובכל מקום במדינת ישראל - מהווה מטרה לגיטימית למעצר, תקיפה וחיסול באמצעות צלפים, טילים וירי ממסוקי קרב. חיסול מסיבי של מפגעים בכל אמצעי עשוי לשפר את ההרתעה ולצמצם את החיכוך והאבדות של כלל המעורבים בסכסוך, בטווח הבינוני והארוך.

על כן, אין לאפשר להשפעות חיצוניות מצד גורמי הלחץ הבינלאומי והמוסריות המתהווים, להשפיע על מדיניות הפתיחה באש המחמירה שנקבעת בצה"ל באופן שיוסיף על הקיים. גישה זו נכונה גם לגבי כל האמצעים האחרים הננקטים בידי מדינת ישראל במסגרת מלחמתה בטרור מחד, וחיזוק ההתיישבות הישראלית בכל שטחי ארץ ישראל, מאידך. כפי ניתן לציין את הלחץ המופעל על ישראל לאחרונה בעקבות סגירת המוסדות האזרחיים - חברתיים המזוהים עם ארגון הטרור "החזית העממית", ההתערבות הגסה במדיניות ההתיישבות היהודית בירושלים כבכל רחבי יהודה, שומרון והבקעה.

אל"ם (מיל') טל בראון, לשעבר מפקד בית הספר לאיסוף קרבי וחבר בפרויקט הניצחון הישראלי