המשורר והזמר הקנדי-אמריקאי לאונרד כהן, או אליעזר בן ניסן הכהן אם לקרוא לו בשמו היהודי, נצרב לנצח בתודעה הישראלית עם מלחמת יום הכיפורים.

במהלכה התנדב לאונרד בארץ במשך מספר חודשים כשעבר מוצב מוצב בחצי האי סיני, לשיר ולעודד את החיילים העייפים. גם האלבום עטור השבחים שהוציא בשנה שלאחר מכן - New Skin for the Old Ceremony - מושפע מאוד מהמלחמה וחוויותיו בישראל, כשניתן לראות את ההשפעה הזו במיוחד בשירים Who by Fire ("מי באש"), המבוסס על קטע מתוך "ונתנה תוקף", ו"There Is a War".

שיר אחר שלו, Lover Lover Lover, אולתר במהלך סדרת ההופעות במוצבים, כשהנגן המלווה שלו היה מתי כספי. את השיר תרגם וחידש לא מזמן שלומי שבן בתור 'אנא, אנא, אנא', ומבצע אותו שי צברי.

ימים אלה מפתחים בקשת אינטרנשיונל (KI) סדרה חדשה שיוצר יהונתן אינדורסקי ("שטיסל"), בהפקה משותפת עם Sixty-Six Media הקנדית. הדרמה המוגבלת – שמיועדת לשידור בישראל וגם בשוק הבינלאומי – תתפרס על פני שישה פרקים ותעסוק בסיבוב ההופעות של לאונרד כהן בישראל ב-1973.

ספרו של פרידמן, המתואר כ"מסע אל נפשו של אחד מכותבי השירים הגדולים בעולם", מספר את סיפורו של אחד הרגעים הגדולים בתולדות הרוקנ'רול: סיבוב ההופעות של כהן בישראל ב-1973 – בחזית מלחמת יום הכיפורים; רגע מזוקק בו גם המדינה וגם המוזיקאי המוערך היו במשבר, ועברו טרנספורמציה – תקופה בה גם מוזיקה הייתה עניין של חיים ומוות.

הסדרה צפויה לצאת לצילומים תוך כשנה. היא מיועדת לשידור בערוץ 12, כאשר KI ו- Sixty-Six Media מחפשות בימים אלה גם גוף שידור בינלאומי שיהיה שותף לפרויקט.

הפקת "מי באש" מצטרפת לשורת הקו פרודוקציות של קבוצת קשת עם חברות הפקה בינלאומיות, שנמצאות בשלבים שונים של פיתוח והפקה ומבוססות על ספרים ותסריטים של היוצרים המובילים בישראל; בין היתר – דרמת הפשע Rough Diamonds שמפיקה KI בשיתוף De Mensen הבלגית עבור נטפליקס העולמית, דרמה המבוססת על ספרו של דב אלפון "לילה ארוך בפריז" עם Elephant הצרפתית ודרמה המבוססת על הספר "אמא, יצאתי מלבנון!" של ד"ר רחל בן דור – שיוצרים יחד רותם שמיר ויובל יפת ("השוטרים").

"סיבוב ההופעות של לאונרד כהן ב-1973 היה מומנט תרבותי יוצא דופן שהיווה השראה לכמה מיצירותיו האהובות ביותר", אומר עתר דקל, מנהלת הקו פרודוקציות הבינלאומיות של KI, "אנחנו נרגשים לחבור ל-Sixty-Six Media וליהונתן אינדורסקי ולהביא את הסיפור האמיתי לראשונה לקהלים מסביב לעולם."

יובל הורוביץ, מנהל פיתוח דרמה בקשת, מסר כי "רצינו לעבוד עם יהונתן אינדורסקי במשך זמן רב והיצירה הפנומנלית של מתי היא הפרויקט המושלם לשיתוף הפעולה הזה. 'מי באש' מחזק את המחויבות של קשת להביא סיפורי דרמה ישראלים למסך הישראלי, ואז לחלוק אותם עם יתר העולם."