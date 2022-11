מאז שספוטיפיי השיקה את שירותיה בישראל ב-2018, ובכל שנה מאז, בסיכומי השנה של המאזינים הישראלים ניתן לראות טרנד קבוע של עליית ההשמעות והפופולריות של מוזיקה ישראלית, טרנד שמגיע לשיאו השנה.

על פי הנתונים שספוטיפיי פרסמה היום, בשנת 2022 ישראלים האזינו ל35% יותר מוזיקה מקומית בהשוואה לשנה הקודמת. השנה, חמשת המקומות הראשונים בדירוג האמנים המושמעים ביותר נקטפו ע"י יוצרים ישראלים, כשעדן חסון נמצא במקום הראשון.

ההערכה למוזיקה ישראלית באה לידי ביטוי גם בדירוג השירים המושמעים ביותר, עם 8/10 מהשירים בפסגה ששייכים לאמנים ואמניות ישראלים, ביניהם טונה ואנה זק שמחזיקים שני שירים כל אחד בטופ עשר השירים המושמעים בארץ. השיר של טונה היי בייב הוא גם השיר שהיה הכי הרבה בrepeat בארץ השנה.

השנה גם בדקו בספוטיפיי אילו שירים הוכנסו להכי הרבה פלייליסטים של משתמשים בארץ, וכל עשר המקומות הראשונים שמורים למוזיקה ישראלית, עם "אלוף העולם" של חנן בן ארי במקום הראשון.

כמו בשנה שעברה, גם השנה הפופ הישראלי והמוזיקה המזרחית ממשיכים להיות הסגנונות המועדפים על משתמשים, ואמנים בתחומים האלו החלו לייצר שילובים בין פופ למזרחי וגם שילוב עם הטכנו, כמו בשיר "דובשניה" ו"מה פספסתי" שנמצאים שניהם ברשימת המושמעים ביותר.

מחוץ לגבולות ישראל שנת 2022 הייתה ללא ספק השנה של Bad Bunny, שנמצא בפסגת האמנים המושמעים ביותר בעולם כבר שנה שלישית ברציפות. האלבום שלו "Un Verano Sin Ti" הוא גם האלבום המושמע ביותר השנה, ויש לו 2 שירים בטופ חמשת השירים המושמעים ביותר בעולם השנה.

השיר "As it Was" של הארי סטיילס הוא השיר המושמע ביותר בעולם השנה, אחריו במקום השני השיר "Heat Waves" של Glass Animals. הפסגה כול שמורה השנה לשירים דינמיים עם "Stay" של קיד לארוי וג׳סטין ביבר במקום השלישי.