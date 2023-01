הזמר מנדל גולדמן מברוקלין שבניו יורק פרסם בימים האחרונים קאבר ביידיש ללהיט "As It Was" של הזמר האנגלי הארי סטיילס (Harry Styles).

הלהיט של סטיילס יצא באפריל 2022, וכבש במהרה המקום הראשון במצעד ה"בילבורד הוא 100" האמריקאי. במצעד הסינגלים הבריטי הוא הגיע גם כן למקום הראשון. בישראל השיר הגיע למקום הראשון בדירוג של חברת "מדיה פורסט" הישראלית.

את הקאבר האחרון הוציא גולדמן לאחר שהקאבר ביידיש שהוציע ללהיט "About Damn Time" של הזמרת ליזו (Lizzo) זכה להצחה בחשבון הטיקטוק שלו.

לאחר שכש-2 מיליון משתמשי טיקטוק השתמשו בסאונד המקורי של הלהיט ליצירת סרטונים, גולדמן העלה גרסה משלו לטיקטוק, כשהוא שר, כאמור, ביידיש, וזכה לעשרות אלפי צפיות תוך מספר ימים.