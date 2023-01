צילום: ONE ZERO

בנק ONE ZERO משיק את מסלול הפרימיום One+ הכולל חבילת עמלות מורחבת הכוללת מסחר בני"ע זרים.

פלטפורמת המסחר מוטמעת בתוך אפליקציית הבנק ומאפשרת לסחור עצמאית בבורסה האמריקאית בתמחור האטרקטיבי ביותר במערכת הפיננסית. בכך, משלים הבנק צעד נוסף להצעת הערך הכוללת שלONE STOP SHOP שמאפשרת לרכז את הפעילות הפיננסית בתמחור המשתלם ביותר במקום אחד.

הלקוחות הסוחרים באופן עצמאי ייהנו מחבילת מסחר חודשית במסלולOne+ . המסלול כולל עשר פעולות קניה ומכירה בחודש בעלות חודשית של 119 שקלים וזאת ללא כל התניה: ללא קשר לגובה פעולת הקניה/מכירה וללא ללא דמי משמרת, ללא עמלות קניה/מכירה וללא עמלות מינימום. בהמשך השנה, לקוחות המסלול ייהנו מייעוץ השקעות נטול ניגוד עניינים, שכן ההמלצה לקניה/מכירה של ני"ע על ידי מנהלי ההשקעות לא תהיה כרוכה בעמלה נוספת לבנק. במקביל, הבנק מפתח לסוחרים תובנות ועדכונים חכמים מבוססי AI על תיק ההשקעות שלהם.

המסחר מתאפשר במעל אלף מניות ו-ETFs (תעודות סל) בבורסה האמריקאית (בורסת ניו יורק והנאסד"ק) ואת הרכישה ניתן לבצע הן מחשבון המט"ח והן מהחשבון השקלי ללא עמלות המרת מט"ח שמגיעות היום במערכת הבנקאית לעד כ-1% מהסכום לכל כיוון (המרה משקל לדולר ולהיפך).

תוספת התשלום עבור חבילת המסחר למול מסלול דמי המנוי המרכזי, One, עומדת על 70 שקלים בחודש ומגלמת תשלום פר פעולת קניה/מכירה של 7 שקלים ללקוחות שינצלו את מלוא 10 הפעולות. לקוחות פחות פעילים שקונים ומוכרים שתי מניות בחודש (4 פעולות) ישלמו 17.5 שקלים לפעולה (70:4).

לשם ההשוואה, במערכת הבנקאית גובים היום בין 10 ל-20 דולר (35-70 ש"ח) עמלת מינימום לפעולת קניה/מכירה של ני"ע זרים. זאת בנוסף לדמי ניהול חשבון ני"ע זרים על עצם החזקת תיק השקעות שנעים בין 0.8%-0.4% בשנה. כך, תיק השקעות בגובה של 250 אלף שקל סופג בבנק מסורתי עמלה של 1000-2000 שקלים בשנה גם אם אין בו פעילות כלל ואם מתבצעות פעולות בודדות, עלות גבוהה מהעלות השנתית של מסלול One+.

בבתי ההשקעות השונים עמלת המינימום נעה בין 5-8 דולר לפעולה (17.5-28 ש"ח), כך שעבור סוחרים המבצעים מספר פעולות קניה/מכירה בחודש, מסלול One+ כולל תמחור אטרקטיבי גם בהשוואה לחלופה זו.

לקוחות One+ נהנים בדומה ללקוחות One (שמשלמים 49 ש"ח בחודש) גם מפטור ממאות עמלות תעריפון ובכלל זה מ-0% עמלות על המרת מט"ח בכרטיס, חיסכון נוסף של מאות שקלים בשנה על רכישות בחו"ל ומפטור מעמלות המרת מט"ח לחשבון, חיסכון משמעותי נוסף לסוחרים בני"ע זרים.

גם מסלול One פטור מדמי ניהול חשבון ני"ע ("דמי משמרת") וכולל עמלות קניה/מכירה מוזלות המתחרות בבתי ההשקעות של 0.1% בלבד (עם מינימום של 8 דולרים לפעולה) וזולות משמעותית מהמערכת הבנקאית. השקת המסחר במסלול זה צפויה בחודש מרץ הקרוב.

בד בבד, הבנק מפתח מערכת מסחר בני"ע ישראלים לאחר שהצטרף כחבר בבורסה לני"ע הישראלית.

גל בר דעה, מנכ"ל ONE ZERO: "השקת פלטפורמת המסחר בזמן שיא, תוך חודשים ספורים ממועד ההשקה, משתלבת עם תפיסת העולם שלנו לאפשר ללקוחות הבנק לרכז את כל הפעילות הפיננסית שלהם במקום אחד בתמחור המשתלם ביותר, החל מפעילות העו"ש, הכרטיס, המט"ח, האשראי, החסכונות, ני"ע ובקרוב גם הפנסיה והביטוחים".