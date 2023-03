בטקס פרסי האוסקר ה-95 שנערך הלילה בלוס אנג'לס לא נרשמו הפתעות מיוחדות, וברוב הפרסים בקטגוריות הנחשבות זכו הסרטים שנחשבו לפייבוריטים על פי סוכנויות ההימורים ותחזיות העיתונאים (כולל התחזית שפורסמה פה).

כצפוי, בקטגוריית הסרט הטוב ביותר – זכה 'הכל בכל מקום בבת אחת', שהוא אמנם סרט אינדי אבל כזה שהצליח להוציא מאות אלפים לקולנוע ולהרוויח מעל מאה-מיליון דולר. 'הבמב"א' גם זיכה את יוצריו - צמד הדניאלס דניאל שיינרט ודניאל קוואן - בפרסים הנחשקים בקטגוריות הבימוי והתסריט המקורי, ואת מישל יאו, קי הוי קוואן וג'יימי לי קרטיס בפרסים בקטגוריות השחקנית הטובה ביותר, שחקן המשנה ושחקנית המשנה בהתאמה. סך הכל גרף הסרט שבעה פסלונים מתוך אחת-עשרה קטגוריות בהן היה מועמד. הפסלון השביעי, אגב, היה על עריכה.

התחזית הייתה ש'במערב אין כל חדש' יקח את הפרס בקטגוריית הסרט הבינלאומי הטוב ביותר, התסריט המעובד הטוב ביותר ואולי גם את הצילום, והתחזית הזו התממשה רק ברובו - הסרט הגרמני של נטפליקס אכן זכה בתואר היוקרתי של הסרט הבינלאומי ובצילום, והוסיף לשני אלו גם פסלון על פסקול ופסלון על עיצוב הפקה, אך על התסריט המעובד הוא ניאלץ לוותר לשרה פולי על הסרט 'נשים מדברות'.

במערב אין כל חדש. Reiner Bajo

השחקן הטוב ביותר הוא הקטגוריה הנחשבת היחידה בה לא זכה 'הבמב"א', ולמעשה אף לא נחשב בה כפייבוריט לזכייה, ומי שלקח את הפסלון הביתה הוא ברנדן פרייזר על על הקאמבק שעשה ב'לווייתן'. הפתעה קטנה נרשמה כש'הלווייתן' זכה גם בקטגוריית איפור ועיצוב שיער והביס את הדרמה המוזיקלית אלביס שנחשבה לפייבוריטית בקטגוריה הזו.

כצפוי, שוברי הקופות שהצילו להוליווד את השנה האחרונה גם הם זכו להוקרה בטקס, כאשר כל אחד מהם קיבל פסלון בקטגוריה טכנית כ"פרס ניחומים". 'אווטאר: דרכם של המים' קיבל על אפקטים מיוחדים, 'הפנתר השחור: וואקנדה לנצח' על עיצוב תלבושות, ו'אהבה בשחקים: מאווריק' זכה בקטגורית עיצוב סאונד.

אוואטאר: דרכם של המים באדיבות פורום פילם

ריהאנה וליידי גאגא עלו שתיהן להופיע עם השירים שלהם שהתמודדו בקטגוריית 'השיר הטוב ביותר' - 'Lif Me Up' של ריהאנה מתוך 'ווקאנדה לנצח' ו'Hold My Hand' של לידיי גאגא מתוך 'אהבה בשחקים' - אבל גם כאן לא נרשמו הפתעות והזוכה הגדול היה דווקא השיר Naatu Naatu' מתוך הסרט הבוליוודי 'RRR'.

בסרט התיעודי באורך מלא זכה "נבלני" ובסרט התיעודי הקצר זכה "הלוחש לפילים". סרט האנימציה באורך מלא הוא "פינוקיו של גיירמו דל טורו", וסרט האנימציה הקצר הוא "הילד, החפרפרת, השועל והסוס". בסרט הקצר זכה "פרידה אירית".

סרטים שבמפתיע חזרו בלי אף פסלון ביד הם 'הפייבלמנים' של הבמאי המוערך סטיבן שפילברג, 'רוחות אינשרין' של מקדונה, הדרמה המוזיקלית 'אלביס' ו'טאר המנצחת' שהשחקנית הראשית שלו, קייט בלאנשו, נחשבה עד אתמול לפייבוריטית בקטגוריית השחקנית הטובה ביותר.