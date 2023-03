היה מצוין אבל תמיד טוב לחזור הביתה.

חמשת הימים האחרונים בארה"ב היו חשובים מעצימים ומחזקים.

פגשתי מאות יזמים ומשקיעים, מנהיגי קהילות יהודיות, ראשי ארגונים יהודיים, סטודנטיות וסטודנטים שמתמודדים בקמפוסים עם שיעורי אנטי ציונות ואנטישמיות שצומחים וכמובן נציגי ישראל בשגרירות שממשיכים ובונים שיתופי פעולה עסקיים ואסטרטגיים עם ארה"ב.

אירוע הבונדס בשבילו נסעתי היה מרגש ובעיקר מלמד על החיבור העמוק שיש לרבים רבים בקהילות היהודיות למדינת ישראל. הבונדס גייס מעל 50 מיליארד דולר של אג"ח מאז הקמתו למען מדינת ישראל.

They loved my first ever speech in English 😉

בפגישות עם כלכלנים, אנליסטים ובנקאים קיימתי שיח על הריבית הגואה, על משבר הבנקים בארה"ב ועל האינפלציה והחשש הבינלאומי ממיתון ובהתאם לזאת על ההזדמנויות שיש בהשקעה במדינת ישראל כשוק קטן ויציב שהוא בר ניהול.

סמוטריץ׳ עם בכירי הנהלה הבינ"ל של Citi Bank צילום: דוברות

תראו, העובדה שאין תקשורת בישראל מעולם לא הייתה ברורה יותר. התקשורת מייצרת מציאות ולא מדווחת עליו. מספרת על ביקור קשה והפגנות ולא על התגייסות מדהימה למען ישראל.(לא פגשתי מפגין או מפגינה אחת).

בזמן ששמעתם פה על משבר בלתי ניתן לאיחוי עם יהדות ארה"ב פגשתי מאות יהודים, מנהיגים שקהילות שלמות הולכות אחריהם שמדינת ישראל אהובה וחשובה להם. שמעתי מהם על דרישת האופוזיציה להתערבות בישראל ועל התשובה האחראית של רובם שהאהבה לישראל היא ללא תנאי ושהם לא רוצים להתערב אקטיבית בשיח הפנימי בישראל ורק הביעו את דאגתם שנדע להסתדר בינינו.

למדתי על החשש האמיתי של מנהיגי הקהילות על הזהות היהודית של הדור הצעיר והצורך האקוטי לחיבור לישראל.

השר סמוטריץ' במהלך הפגישה עם השגריר הרצוג צילום: דוברות

אז ורטר ימשיך ללרלר, אילנה דיין תמשיך להפתיע אתכם ולחשוף לראשונה את דעותיה הפוליטיות וחדשות הערב ידווחו על ליפסוסים שלי באנגלית.

אבל חשוב לי לספר לכם שהאמת אחרת לחלוטין, הקשר של ישראל וארה"ב ויהדות ארה"ב במיוחד הוא קשר חזק ונצרך ונמשיך בעזרת ה׳ להעמיק ולהעצים אותו. לא נתעלם מפערים ואי הסכמות וכשהיו ויכוחים נלבן אותם, אבל נמשיך ביתר שאת את בניית הגשרים והעמקת ההדדיות.

ודבר אחרון- בפעם הראשונה, ארץ נהדרת הצחיקו אותי.

Ein Lanu Eretz acheret.

ובנימה רצינית מאד, אין לנו ארץ אחרת ובעזרת ה׳ נחזיר את השפיות ונמשיך בבניית הנס הזה שקוראים לו מדינת ישראל.

עם ישראל חי!

שבת שלום.