ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נפגשו היום (חמישי) בלשכת ראש הממלה בירושלים, עם הזמרת נועה קירל ובירכו אותה על הגעתה למקום השלישי באירוויזיון.

"אני אגיד לך משהו - You don't want to see me dance! definitely", אמר נתניהו לזמרת בחיוך כשהוא רומז לחלק מהשיר ששרה.

שרה נתניהו הוסיפה: "כשראינו אותך ראו שאת בשיא של הכושר, אבל גם בשיא של הרצון. אני ראיתי את זה גם בעיניים שלך בסוף - הכל בפנימיות".

נועה קירל אמרה לראש הממשלה: "הרצון לעשות, לעבוד, לכבוש ולהביא כבוד זה בא מבפנים. זה הרבה מוטיבציה. אני מאוד נהנית ממה שאני עושה, אני אוהבת לשמח. זה נותן יותר מוטיבציה לעבוד קשה".

בפגישה השתתפו הוריה של נועה, אמיר ואילנה קירל, אחיה ניב, המנהל האישי רוברטו בן שושן ומנהלת המדיה והדיגיטל רוני פרץ.