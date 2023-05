כמידי יום ראשון מגישים לכם את חדשות התיירות, הצרכנות והתרבות מהשבוע האחרון.

האטרקציה החדשה של יאס איילנד צילום: dct

איי השעשועים והפארקים יאס איילנד משיק את הפארק לבעלי חיים ימיים.

זהו הפארק הראשון מחוץ לסן דייגו, ביאס איילנד אבו דאבי.SeaWorld Abu Dhabi הוא פארק חדש וחדשני של בעלי חיים ימיים, שמביא את סיפורו של האוקיינוס, תחת הסלוגן "כולנו מחוברים לאוקיינוס, והאוקיינוס מחבר את כולנו". הפארק מכיל בעלי חיים ימיים משמונה אזורים שונים בעולם, וחושף את המבקרים לצד אחר של החיים באוקיינוס – מבעלי חיים מקוטב הצפוני, הדרומי ועד לאזורים הטרופיים. בין השאר, תמצאו כאן את האקווריום של בעלי החיים הימיים הגדול בעולם, הכולל מעל 68,000 בעלי חיים ימיים, שעליהם אפשר להשקיף דרך יותר מ-20 חלונות צפייה. הפארק משתרע על פני חמישה מפלסים מקורים בשטח של 183,000 מ"ר.

קיץ אחד פשוט לא מספיק לחופשה באבו דאבי

כשנתיים וחצי לאחר חתימת הסכמי אברהם, לשכת התיירות והתרבות של אבו דאבי (DCT) משיקה את קמפיין הקיץ תחת הסלוגן "One summer is not enough" או בתרגום לעברית "קיץ אחד פשוט לא מספיק".

אחת ההטבות הכי משתלמות שתוכלו למצוא הקיץ, הוא אירוח חינם לילדים עד גיל 12 עבור כל מבוגר משלם, כולל ארוחת בוקר.

בנוסף ההטבה כוללת- כניסה חינם כניסה חינם לשלושת פארקי שעשועים המפורסמים של יאס איילנד, פרארי וורלד אבו דאבי, האחים וורנר אבו דאבי ויאס ווטרוולד. מדובר ההטבה של 920 דירהם לילד (כ-900 ₪).

כדי ליהנות מההטבה יש לכלול את הילדים כבר במעמד ההזמנה, לא יהיה ניתן להוסיף מאוחר יותר את הילדים להזמנה. במידה ומספר הילדים יעלה על מספר המבוגרים בהזמנה, הילדים הנוספים ישלמו מחיר מלא. אין כפל מבצעים והמבצע בתוקף בהתאם למלאי החדרים למלונות המשתתפים במבצע.

בנוסף, מלונות רבים באבו דאבי מציעים לילה בחינם על הזמנת חבילות לינה. המבצע תקף לכל ימות השבוע למלונות המשתתפים במבצע. כך לדוגמה עבור 4 לילות שלמו 3 לילות, בהזמנת 8 לילות שלמו על 6 לילות. כאשר המבצע תקף לכל סוגי החדרים, כולל ארוחות בוקר. מי שרוצה להזמין מספר לילות שלא במסגרת המבצע "לילה חינם" יוכל ליהנות מ-10% במלונות מובחרים באמצעות קוד קופון SUMMER10.

סיור וירטואלי מודרך בחברון

ארגון אשכולות ומדרשת חברון מזמינים אתכם לסיור מודרך וירטואלי בסמטאותיה של עיר האבות. הסיור מתאים לגילאי 14 ומעלה, השתתפות בו לא כרוכה בתשלום, והוא מתקיים בהדרכת אסף דל ממדרשת חברון של ארגון אשכולות. לאורך המאה ה-19 האוכלוסייה בארץ ישראל הלכה וגדלה. בחברון, כמו בירושלים, ביפו ובערים נוספות הדבר הוביל ל'יציאה מן החומות'.

הסיור יעבור ברחוב המרכזי של חברון העתיקה (הקסבה) וילווה בסיפורים על בתים, דמויות ואגדות שיצרו פסיפס מרתק של חיים מחוץ לחומות הרובע היהודי מהמאה ה-19 ועד למאורעות תרפ"ט.

לינק לסיור: https://www.youtube.com/watch?v=SH1-h0fj9_A

בית הכנסת התוניסאי צילום: דר' גרשון בר כוכבא

פסטיבל היין השנתי של מטה יהודה

פסטיבל היין היוקרתי של מטה יהודה חוגג השנה חצי יובל של יין משובח, חקלאות איכותית והיסטוריה מקומית.

עשרות יקבי הבוטיק של אזור היין "יהודה" יציינו השנה, במהלך חודש יוני, את פסטיבל היין ה- 25 בחגיגת תרבות, יין, תיירות וחקלאות.

פסטיבל היין יימשך עד סוף חודש יוני ויציע במשך סופי השבוע אירועים ייחודיים שיספקו טעימה ליקבי האזור והצצה לסיפוריהם המרתקים ולהתפתחות היינית והחקלאית של האזור, על רקע הנוף המקומי. בפסטיבל השנה יוצגו לראשונה בקבוקים המסומנים בתו האזורי של אפילסיון "יהודה".

אזור "יהודה" ידוע בעיקר בזכות הכרמים המשובחים והיינות המצוינים המופקים מהם ובריכוז יוצא הדופן של עשרות יקבי בוטיק, שבכל אחד מהם מקופל סיפור חיים מרתק של בעליו. לפרטים: 02-9958650

סדרת שלגונים מגלידת שמנת משובחת

חברת בן & ג'ריס ישראל משיקה לראשונה סדרת שלגונים חדשנית, הנקראת: "פיס פופ". הסדרה החדשה עשוייה מגלידת שמנת משובחת, בטעמי בן & ג'ריס האהובים, עם ליבה עשירה במרכז בצורת סמל השלום השזורה לכל אורך השלגון, כך שבכל ביס מובטח שילוב טעמים ייחודי שמאפשר ליהנות מכל העולמות של בן & ג'ריס.

הסדרה החדשה כוללת שני טעמים ייחודיים: שלגון פיס פופ בצק עוגיות - עם ליבת בצק עוגיות בגלידת שמנת משובחת עם וניל ושוקולד צ'יפס, בציפוי בטעם שוקולד ושלגון פיס פופ סולטד קרמל בראוני - עם ליבת בראוני בגלידת שמנת משובחת עם וניל ושוקולד צ'יפס בציפוי קרמל מלוח.

השלגונים עטופים באריזה ייחודית בסגנון טאי דאי שעשויה מ-88% נייר וניתנת למיחזור.

לדברי אבי זינגר מנכל בן & ג'ריס ישראל: "חיפשנו דרך חדשה שתאפשר לצרכן להנות מהטעמים הקלאסיים של בן & ג'ריס. השלגונים החדשים משלבים את התוספות האהובות על כולם: בצק עוגיות ובראוניס, הנמצאים בליבה של כל שלגון, בתוספת גלידת שמנת משובחת, והכל עטוף בציפוי שוקולד איכותי. התוצאה היא כל מה שאוהבים בבן & ג'ריס - בלי כפית, כך שניתן ליהנות מהשלגון בכל מקום ובכל זמן."

סדרת שלגונים מגלידת שמנת משובחת צילום: יח"צ בן אנד ג'ריס

חג הספר באשדוד

אירועי "חג הספר" באשדוד יחלו ב-14 ביוני, בניצוחה של החברה העירונית לתרבות ופנאי שרקחה חגיגת ענק שתתקיים במשך שבוע ימים ברחבי העיר, ותכלול מפגשים עם סופרים אהובים, הופעות, שעות סיפור, הצגות, מפגשי קריאה, סדנאות כתיבה, הרצאות מעשירות ואף הגרלות נושאות פרסים.

במרכזו של "חג הספר" יפעל יריד ספרים ענק ברחבת העירייה, הכולל דוכן ייחודי המוקדש ליוצרים אשדודים שיצירותיהן הספרותיות יוצגו לצד היוצרים המובילים בישראל.

המבקרים ביריד יהינו ממגוון הופעות – ללא תשלום - המעודדות קריאת ספרים, בהן: מופע של כוכב הילדים האהוב טל מוסרי, מופע מוסיקלי של אסף אשתר בו הוא יוצא למסע בעקבות השפה העברית, המופע של "הגברת שין שין" המחזיר לקדמת הבמה את חשיבותם של ספרי הילדים, מופע של סמי הכבאי ועוד.

לקראת שבועות: הוכנס ספר תורה למלון התיאטרון בטלביה ירושלים.

במיקום האטרקטיבי ביותר בבירה נפתח "The Theatron hotel ", עם תשעים חדרי דלקס , מתוכם עשרים סוויטות ענקיות מפוארות, עם נוף מרהיב ופתוח של דרום ירושלים פרטיות שנהנה משירותי המלון ומתקניו.

לקראת שבועות הוכנס לבית הכנסת המפואר במלון, ספר תורה. הכנסת ספר התורה נחגג על ידי בני משפחת חסיד, בראשם ציון חסיד, ילדיו ונכדיו ובמעמד הרב שלמה עמר הראשון לציון רבה הראשי הספרדי של ירושלים ובמעמד הרב אליהו אברג'ל, אב בית הדין ורבה של שכונת בקעה בירושלים, אנשי דת ואורחים רבים.

המתחם תוכנן על ידי "פייגין אדריכלים" ששמו דגש על עיצוב קלאסי, אלגנטי כיאה לסביבה בה הוא שוכן. תכנון המתכתב עם חזית תיאטרון ירושלים השוכן מול המלון. עוד מוסיפים האדריכלים והמעצבים כי תכנון ומיקום המתחם ממצב אותו בשורה אחת עם בתי מלון והמגורים היוקרתיים והמבוקשים ביותר בארץ בכלל ובירושלים בפרט.

על ניהול המתחם כולו הופקד שלדון ריץ, שנבחר כמנכ"ל. ריץ הינו בעל ניסיון גדול בניהול מלונות יוקרה מהשורה הראשונה בישראל, בטיפוח הקשרים מול צוותי השגרירויות ואירוח ראשי מדינות וממשלות.