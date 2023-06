עם למעלה מ-200 מיליון הסינגלים שמכר ברחבי העולם, 14 הפעמים בהם זכה בפרס הגראמי ו- 30 הפעמים בהם היה מועמד - ברונו מארס קנה לו מעמד של סופרסטאר עולמי ונמצא בשורה אחת עם כוכבי הפופ המובילים בעולם.

בחול המועד סוכות הקרוב יגיע מארס לראשונה לישראל להופעה אחת בלבד בפארק הירקון, וזאת בעקבות העובדה שהוא נחשב לאחד האמנים הבינלאומיים הפופולריים בישראל ב-13 השנים האחרונות ורבים משיריו היו להיטי ענק ברדיו הישראלי, בסטרימינג וברחבות, דוגמת Uptown Funk, Locked Out of Heaven, 24K Magic ו -Just the Way You Are.

בשנתיים האחרונות זוכה מארס לחיבוק בלתי פוסק ברחבי הרשת, הודות להצלחה הויראלית של הצמד Silk Sonic בו הוא חבר, יחד עם הראפר אנדרסון פאק, סמפולים משיריו שצצים בלהיטי טיקטוק רבים ותחייה מחודשת לשירו When I Was Your Man שצוטט השנה בלהיט הענק של מיילי סיירוס Flowers.

כאמור, זוהי הפעם הראשונה בה מגיע מארס לישראל, ולפנינו הוא יופיע בטבילסי כשאת שתי ההופעות מפיקה לייב ניישן ישראל כחלק משיתוף פעולה בינלאומי. מחירי הכרטיסים, למקרה שתהיתם, מתחילים מ-385 ₪ לכרטיס בדשא ומאמירים עד 955 ₪ לכרטיס V.I.P.