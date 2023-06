קרוב למיליון איש הקשיבו לקאבר קצר ביידיש ללהיט ללהיט "About Damn Time" של הזמרת ליזו, שביצע הזמר החרדי מנדל גולדמן מברוקלין, ניו יורק.

יהודים ולא יהודים, דוברי יידיש ובעיקר כאלה שלא, אהבו את הקאבר המפתיע שיצר גולדמן כמעט בטעות ללהיט של ליזו.

כשגולדמן יצר את הקאבר ביידיש, הוא רצה בסך הכל ליצור סרטון שיצחיק את חבריו. הוא לא ציפה שהקאבר הקצר יהפוך ללהיט בפני עצמו. "אני בהחלט מופתע", סיפר גולדמן לערוץ 7. "חשבתי שאולי כמה מהחברים שלי יצחקו מהסרטון, אבל חוץ מזה לא ציפיתי שהוא יגיע כל כך רחוק, והוא עוד ממשיך. זה מדהים".

כשהבין שהקהל צמא לסרטונים שלו, הוא המשיך ליצור עוד קאברים ללהיטים של זמרים שונים. כך למשל, הוא שר את הלהיט " As It Was" של הארי סטיילס ואת הלהיט "Baby One More Time" של הזמרת בריטני ספירס, שזכו כל אחד למאות אלפי צפיות בטיקטוק, באינסטגרם וביוטיוב.

גולדמן בן 24, נשוי וגר בברוקלין ומשתייך לחסידות חב"ד. "אני זמר ויוצר בסגנון מוזיקת ​​פופ אלטרנטיבית", אמר. "התחלתי במוזיקה מגיל צעיר. התחלתי לנגן בפסנתר בגיל 6, הצטרפתי למקהלת 'פרחי מיאמי' בגיל 12 והתחלתי ללמוד לשיר. בגיל 13 קניתי לעצמי מחשב ומיקרופון והתחלתי להקליט מוזיקה משלי בחדר השינה שלי".

את הרעיון ליצור קאברים ביידיש הוא קיבל כמעט במקרה. "הקאברים ביידיש התחילו כשמישהו הגיב על אחד הסרטונים שיצרתי במטרה לקדם את השיר החדש שלי, 'רע לי', בהשתתפות יעקב היימן", הוא סיפר. "שיחקתי רב שנכנס לאולפן והוא אומר שהוא הולך לשיר משהו קצת שונה מהרגיל, מישהו הגיב לסרטון וכתב: 'כשהוא אמר שהוא הולך לשיר משהו אחר חשבתי שהוא יתחיל לעשות ליזו ביידיש'. שם נולד הרעיון".

הוא יצר סרטון ועוד סרטון, והתגובות לא איחרו לבוא. הוא ציין בחיוך שבמסגרת התגובות הרבות שהוא מקבל הוא מקבל גם המון הצעות להכרויות עם בנות. "אני מקבל עכשיו הרבה הצעות שידוך", ציין. "ברוך ה' אני נשוי כבר 3 שנים לאישה הכי נפלאה אז אני לא אקח אותן, אבל זה מתוק".

גולדמן לא יודע אם ליזו, הארי סטיילס ובריטני ספירס שמעו את הלהיטים שלהם ביידיש, אבל "זה יהיה די מגניב להשמיע להם את זה", הוא אמר.

עולם המוזיקה החסידי בקהילה היהודית בארצות הברית הוא מפותח ביותר. גם היום, גדולי הזמר החסידי בכל העולם מגיעים מהקהילות החסידיות והחרדיות בארצות הברית. המוכרים שבהם הם אברהם פריד ומרדכי בן דוד. "זה מרחב מאוד שיתופי עם המון תמיכה מסביב", סיפר גולדמן. "כולם רוצים לראות אחד את השני בעיקר מצליחים וזה מאוד מעורר השראה".

"החלום שלי הוא שהמוזיקה שלי תהיה ידועה ברחבי העולם", הוסיף. "יצרתי סאונד שבאמת נגיש לכל אחד. אני מקווה לפרוץ את הגבולות בין מוזיקה יהודית לחילונית. יש כל כך הרבה כישרון בעולם היהודי שצריך להיחשף לקהל הרחב".