דודו סעדה מארח את מאיר דויטש מנכ"ל תנועת רגבים שמצהיר כי מטרת הארגון היא "לשנות את מדיניות המקרקעין במדינת ישראל", כלשונו.

"ההישג הגדול שלנו עד כה הוא חוק קמיניץ ששינה לגמרי את אופן הטיפול בבנייה הלא חוקית במדינת ישראל. עד אז היו רשויות מקומיות שהחליטו לא לאכוף את חוקי התכנון והבנייה. חוק קמיניץ כופה עליהם לאכוף את חוקי הבנייה, מכפיף את היחידות, הפיקוח המקומיות ליחידה הארצית לפיקוח על הבנייה".

"בנוסף חשפנו לציבור את העובדה שהרשות הפלסטינית משתלטת על קרקעות בשטחי C. כיום זה משהו שברור וידוע לכולם, אבל האירוע הזה של ההבנה שיש השתלטות אסטרטגית של הרשות הפלסטינית על השטחים הפתוחים ביהודה ושומרון, זו עבודה של רגבים. סרטונים שפרסמנו מראים את האמירות הברורות של הרשות הפלסטינית, הכספים שהרשות הפלשתינאית גייסה ממדינות אירופה וממדינות ערב, במטרה לייצר עובדות בשטח בשטחי c כחלק מהקמת מדינה פלסטינית. תכנית פיאד זו הקמת מדינה פלשתינאית, בראש ובראשונה בשטחי C, מתוך הבנה ששטחי A+B כבר אצלם בכיס, לצערי, ולכן מה שנשאר להם להיאבק זה על שטחי C".

על בג"צ הוא אומר: "חד משמעית בג"צ שמאלני. לשופטים יש עמדות פוליטיות והם מביאים אותם לידי ביטוי בפסיקות. אנחנו רואים עתירות של ימין מול עתירות השמאל - לוקח להם פי 2 זמן לטפל בעתירות הימין".

על אובדן המשילות בנגב: "אובדן המשילות נובע מזה שמדינת ישראל לא באמת היתה בנגב. ממשלת ישראל לא הבינה את המציאות בשטח ומה משמעות הפוליגמיה. בעבר רבים מהתושבים הבדואים היו בעד מדינת ישראל, ואחוזים אפילו התגייסו לצה"ל. היום מתגייסים פחות מאחוז אחד מהאוכלוסייה הבדואית בנגב. הנגב הוא שטח ענק ועצום, מדינת ישראל רוצה להשקיע משאבים ולטפל בבעיה. ולכן אנחנו בעצם מחלקים את הנגב לאזורים ומתחילים לטפל. הממשלה החליטה באילו אזורים היא מתחילה להתעסק ראשונים לפי כל מיני שיקולים אסטרטגיים, ומתחילים לטפל באופן יסודי. במיפוי בפיתוח, בפינוי באכיפה בשמירת השטח".

