כמידי שנה, ספוטיפיי מסכמת את הקיץ שנייה לפני החזרה ללימודים עם חשיפת "Songs of Summer" - השירים הפופולריים ביותר בקיץ 2023 בישראל ובעולם.

בגזרה הבינלאומית עם יותר מ-390 מיליון השמעות השיר המושמע ביותר הקיץ הוא Ella Baila Sola של Eslabon Armado ו- Peso Pluma, במקום השני WHERE SHE GOES של Bad Bunny ובמקום השלישי Seven (feat. Latto) של Jung Kook ו- Latto .

בארץ היה חם במיוחד, כשכל עשרת המקומות הראשונים שמורים לאמנים ישראלים, למעשה, רק זמרת בינ"ל אחת השתחלה לרשימת 20 הראשונים - לורין עם Tattoo שאיתו גם זכתה מקום ראשון באירוויזיון.

זהו טרנד שאנחנו רואים בשנים האחרונות שהגיע לשיאו עם הרשימה הזו שהיא כולה כחול לבן. את המקום הראשון לקח 'תיק קטן' של סטילה ו-Ness, מיד אחריו 'לאהוב אותך כל יום' של עדן חסון ודולי ופן, ובמקום השלישי 'רונדלים' של סטטיק. את שאר העשירייה ממלאים שירים של נועה קירל (פעמיים), אושר כהן, פאר טסי, אנה זק, שוב אושר כהן - הפעם בדואט עם אודיה, וכמובן, עוד נציגות לעדן חסון.

בעולם, אנחנו רואים עליה דרמטית של ז'אנר המוזיקה המקסיקנית, עם עלייה של כ-430% בהאזנות בחמש השנים האחרונות. בטופ ה-20 הגלובאלי נמצאים שני שירים של Peso Pluma: La Bebe - Remix ו- Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55.

מלבד זה הכוח הנשי ממשיך לכבוש את המצעדים, וזה לא פלא בקיץ של 'ברבי'. השירים Cruel Summer של טיילור סוויפט, vampire של אוליביה רודריגז, Flowers של מיילי סיירוס, Dance The Night (From Barbie The Album) של דואה ליפה, Kill Bill של סזה, מככבים כולם בעשרים המושמעים ביותר בעולם הקיץ.