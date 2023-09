ראש מועצת גוש עציון, שלמה נאמן, נערך להתמודדות המתקרבת על המשך כהונתו כראש מועצה וזאת בבחירות המתקרבות לרשויות המקומיות והאזוריות.

בין הביקורת שהוא מתמודד איתה גם הטענה שכהונתו כראש מועצת יש"ע במקביל לכהונתו בגוש עציון מונעת ממנו את המיקוד הנדרש לניהול הרשות שבניהולו.

"מי שעומד בראש מועצת יש"ע הוא תמיד ראש רשות. אנחנו 25 ראשי רשויות ומועצת יש"ע היא גוף שמייצג את כל הרשויות ביהודה ושומרון, ולומר שזה מפריע לתושבים זה כמו לומר שלתושבי מודיעין מפריע שחיים ביבס עומד בראש השלטון המקומי. הדבר הזה רק עוזר לתפקוד ונותן אפשרות לפתוח עוד דלתות", קובע נאמן.

"רוב הסוגיות שהמועצה שלנו מטפלת בהן הן סוגיות כלליות, סוגיות של תשתיות, אישורי בניה, מענקים, משאבים שהמועצות מקבלות. כל אלה דברים שנודעים לכלל הרשויות והמאבק עבור כל הרשויות הוא המאבק על גוש עציון".

נאמן מדגיש בדבריו את הפן האידיאולוגי הכרוך במאבק לפתרון בעיות התחבורה והפקקים בכלל יהודה ושומרון. "בסופו של דבר באים לגוש עציון הרבה אנשים כי המקום יפה, וכשמגיעים הרבה אנשים המשמעות היא שעומדים הרבה בכבישים, בעוד אף אחד לא השקיע בתשתיות האלה. התוואי של כביש 60 הוא מימי העותומאנים. רק שיפצו אותם קצת. אנחנו חייבים להשקיע בתשתיות בכל יהודה ושומרון ובוודאי בגוש. לכן התעסקתי בזה ולכן אני מתעסק בזה ואכן אחד ההישגים הגדולים שלנו עם השר בצלאל סמוטריץ' והשרה מירי רגב וכמובן עם ראש הממשלה היא התכנית חסרת התקדים להשקעה של שבע מיליארד שקל. על הסכום הזה חתום משרד האוצר של בצלאל סמוטריץ', משרד התחבורה של מירי רגב. זה יקרה כתכנית חומש שתשדרג את הכבישים ותסדיר את כל המקומות שאנחנו חיים בהם".

"אני יכול לומר לתושבים שהתכנית הזו כוללת את כל תושבי גוש עציון ללא יוצא מהכלל. כל כבישי גוש עציון יטופלו במסגרת התכנית. בזה אנחנו עוסקים. אנחנו באים לממשלה, דורשים דברים עבור יהודה ושומרון וברוך ה' מצליחים", אומר נאמן.

בהתייחס למאבק על שטחי C מול התכנית הפלשתינית להשתלט על עוד ועוד אדמות מדינה, מספר שלמה נאמן על תושב נוקדים שפגש אותו בשבת האחרונה וסיפר לו על אכזבתו הקשה מכך שהישוב אמנם מתפתח יפה אבל הופך למובלעת, ומציאות זו היא שתביא אותו גם לעזוב את המקום. על כך הוא דורש מנאמן להיאבק, "ואני אומר בדיוק את זה. שטחי C עוטפים את הישובים שלנו. אפילו רבין בהסכמי אוסלו חתם על המפות של גוש עציון והכוונה הייתה שגוש עציון יעטוף כמה ישובים ערבים בשטחי C אבל היום קורה הפוך. הרשות הפלשתינית, האיחוד האירופי והקהילייה הבינלאומית משקיעים בכיבוש שטחי C וכדי להעביר אוכלוסייה ערבית משטחי B לשטחי C וכך חונקים את ההתיישבות".

במציאות כזו, אומר נאמן, יש לו די שטח לבנות עוד מאה יחידות דיור בישוב כזה או אחר, אבל אין לו ערובה שתהיה לו האפשרות לבנות יחידות דיור גם לנכדים של הדור הנוכחי. "זו המלחמה שלנו, מלחמה של התושבים, של ראשי הרשויות ושל מועצת יש"ע, והאמת היא שזו מלחמה של כל עם ישראל. זו המלחמה על עתיד הקרקע, המלחמה על גבולות המדינה".

על יחסה של הממשלה לדרישותיו ודרישות ראשי הרשויות, אומר נאמן כי בממשלה הנוכחית "חל שינוי גדול", כלשונו. "בממשלה הקודמת שהסתדרתי גם איתה, אמרתי לשרים שהם ידידים שלי לפני הבחירות הכלליות שאעשה הכול כי שהם לא יהיו שרים, בעיקר בגלל שטחי C שאתם הפקרתם אותם. לעומת זאת בממשלה הנוכחית אני בהחלט מקבל אוזן קשבת. זה לא פשוט להשתלט מחדש על שטחים שהופקרו, אבל חייבים לעשות את זה ואני שומע ורואה שבממשלה הזו יש עם מי לדבר".