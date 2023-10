העיתונאי והפרשן לענייני ערבים אבי יששכרוף מתח הבוקר (ראשון) ביקורת על התנהלותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו מול חמאס ברצועת עזה.

יששכרוף כתב: "‏עוקב אחר הדיווחים מעזה הבוקר ואחר הצהרות רה"מ בדבר השמדת יכולות חמאס וחושד שאנחנו עדיין בתוך כללי המשחק הישנים ושעדיין אין החלטה ברורה ללכת להכרעה. למיטוט, להשמדה, לא של יכולות אלא של שלטון חמאס. שואלים מי ישלוט בעזה ביום שאחרי? לא יודע, אבל לא חמאס".

לדבריו, "זה לא ארגון שאפשר לחיות לצידו או להשלים עם שלטונו. אי אפשר לסיים מבצע ובסופו נחזור למציאות הרגילה שהכרנו שתוביל לקטסטרופה הבאה".

הוא הבהיר כי "לא בשל חשש מהסתבכות צבאית ובטח שלא בגלל שיקול אידיאולוגי שאומר שצריך לחזק את חמאס כדי למנוע אפשרות של מו"מ עם הרשות. צריך למוטט את חמאס".

פעילת הימין איילת לאש הגיבה לדבריו, "אפילו השמאל הקיצוני נותן לנתניהו לגיטימציה למחוק את עזה. תתעורר על החיים שלך כבר! עשו לנו שואה אתמול!!! ואתה עדיין מקיש בגג ומשמיד בניינים ריקים?!".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קרא אמש בישיבת הממשלה "להכות בחמאס באכזריות ולא לקחת בשיקול משמעותי את עניין השבויים".

סמוטריץ' אמר: "במלחמה כמו במלחמה, צריך להיות אכזריים, כמו בסרט של קלינט איסטווד, הטוב הרע והמכוער, If You want to shoot, shoot, don't talk".

שר התיירות חיים כץ הוסיף: "לא צריך הסברה ולא נעליים. צריך לתת מכה שלא נראתה 50 שנה ולהוריד את עזה, אחרת לא תהיה לנו תקומה".