שיר, סטודנטית ישראלית לאמנות בהאג שבהולנד, באקדמיה לאמנות ועיצוב, שיתפה אתמול (שלישי) ברשת X במספר רב של תקריות אנטישמיות בקמפוס, המעיד על המגמה של העולם האקדמי האירופי כלפי ישראל.

"התחילו להיות יותר ויותר פוסטרים באקדמיה, שנתלו על ידי אגודת הסטודנטים הפעילה מאוד. זה התחיל ב'פרום דה ריבר טו דה סי' והמשיך ב-decolonization now, 'יש להגדיר מחדש מיהו טרוריסט', every sort of resistance is legitmate. הקירות היו מפוצצים וכל יום הייתי מגיעה ומגלה עיצוב חדש על הקיר", היא מספרת.

לדבריה, "אחת המרצות אמרה שהיא רוצה להביא סדנת 'חשיבה ביקורתית' בנושא עזה. הסתכלתי על הלו"ז, כולל מונחים כמו Greater Palestine שלא הכרתי בכלל. היא אמרה שהיא תשמח שאני אבוא ואתן את 'נקודת המבט' שלי. לא באתי. אחר כך מסתבר שהם קראו בסדנה הזו את מניפסט החמאס… 'אבל בצורה ביקורתית'".

היא הודתה שהמאבק קשה מאוד וגרם לה להסתכסך עם רבים מחבריה שהתגלו כתומכי חמאס. "זה ממשיך. כל יום יש משהו חדש. ולי נגמרו הכוחות. האקדמיה טוענת שאין מה לעשות, שאפשר ללכת לדבר איתם, שהם דיברו איתם גם, אבל אנחנו מסרבות לנהל דיאלוג עם האנשים האלו. אני אולי אנסה לדבר איתם בכל זאת".