השיר העוצמתי שכתבו לאונרד ברנשטיין וסטיבן זונדהיים, מקבל משמעות חדשה במציאות המורכבת שבה אנו חיים.

לביצוע השיר חברו אל האופרה הישראלית, תזמורת הגליל הקאמרית (מבית פוליפוני לחינוך), האקדמיה למוסיקה ולמחול ירושלים, וביה"ס למוסיקה ע"ש בוכמן-מהטה באוניברסיטת תל אביב. את העיבוד לשיר כתב דוד זבה, אשר גם תרגם את מילות השיר ביחד עם רינה מיעארי (שגם שרה בקליפ) לערבית ולעברית.

30 זמרים ערבים ויהודים כולל סולני האופרה הישראלית, חברי מיתר אופרה סטודיו של האופרה הישראלית ותלמידי המחלקות הווקאליות של האקדמיות למוסיקה, ביחד עם 30 נגני תזמורת יהודים וערבים של תזמורת הגליל הקאמרית התקבצו יחדיו על במת האופרה הישראלית עם מסר של תקווה בערבית ובעברית.

מוסיקאים יהודים וערבים בחרו ליצור ביחד, לשיר ביחד ולנגן ביחד, במיוחד בימים הללו. "יש מקום אחר, עליו לא נוותר" זוהי הקריאה של המוסיקאים היהודים והערבים שהשתתפו ביחד בפרויקט המרגש הזה.

הבמאי בן בכר יצר את הקליפ המיוחד הזה, בשפה אמנותית המתחילה בשחור-לבן ואט אט מתמלאת בצבע ובתקווה. בן בכר גייס לפרויקט הזה אנשי מקצוע מובילים מכל תחומי העשייה הקולנועית, אשר כולם ביקשו להיות חלק מיצירת התקווה לעתיד טוב יותר לכולנו.

כאן, בישראל של סוף 2023, המילים האלמותיות של סטיבן זונדהיים מקבלות משמעות מיוחדת במינה:

Hold my hand and we’re half way there

Hold my hand and I’ll take you there

Somehow

Someday

Somewhere