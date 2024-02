עדן גולן, שניצחה בתוכנית הריאליטי "הכוכב הבא לאירוויזיון", תייצג את מדינת ישראל באירוויזיון 2024 שיערך במאלמו שבשבדיה.

אל המקום השני הגיעה אור כהן בת ה-20 מראש העין, אל המקום השלישי הגיעה מיקה משה בת ה-16 מכפר בלום. מוקדם יותר הערב סיים דור שמעון בן ה-30 מבית שאן במקום הרביעי.

גולן מסרה בתגובה לזכייה, "דווקא השנה יותר מתמיד אני מתרגשת לייצג את המדינה שלי באירופה. מבטיחה לעשות את המיטב ולהביא את האירוויזיון לישראל".

גולן, בת 20 מתל אביב, ביצעה באודישן את השיר "rise up" וזכתה לראשונה בכוכב הבא ב-100%. לאורך העונה בלטה כשביצעה את "beautiful" ו-"Roar". הערב בגמר ביצעה את השירים "i have nothing" ו-"I don’t want to miss a thing".

השיר שעימו תייצג את המדינה באירוויזיון, ייבחר על ידי ועדה מקצועית מטעם כאן 11 וקשת 12, והשיר המייצג ייחשף במשדר חגיגי, שישודר בכאן 11 בתחילת חודש מרץ.

עדן גולן תשתתף בחצי הגמר השני בתאריך 9 במאי, ובתקווה שתעפיל לגמר תופיע בגמר הגדול, שייערך ב-11 במאי.

במהלך התוכנית ביקשו המנחים אסי עזר ורותם סלע לזכור ולהנציח את הלוחם שאולי גרינגליק, מי שהתמודד בתחילת התוכנית ונפל בקרב בעזה.

בתוכנית השמיעו את השיר שהקליט שאולי אותו תכנן לבצע בשלב הבא בתכנית, אך כאמור במהלך הקרבות בעזה הוא נפל. משפחתו ישבה על הבמה ושרה יחד את השיר.