הפגנות המוניות שהובילו להפיכה משטרית מוכרות בשם 'מהפכות צבע', בגלל הצבע או הסמל של האופוזיציה, הלכאורה עממית, ספונטנית, לא אלימה.

הניסיון מראה שכמעט תמיד מהפכת צבע מעלה לשלטון שליט שהמערב/אמריקה חפצים ביקרו. 'מהפכת הוורדים' בגאורגיה (2003) החליפה נשיא פרו רוסי בנשיא פרו מערבי. 'המהפכה הכתומה' באוקראינה (2004-5) החליפה נשיא פרו רוסי בנשיא פרו מערבי. מה שקרה בבחירות האחרונות בברזיל, גם שם התחוללה סוג של מהפכת צבע, שאחריה, לגמרי במקרה, נשיא שאהוד על ממשל ביידן נבחר במקומו של נשיא שלא אהוד על ממשל ביידן.

מאז שנות ה-2000 התחוללו יותר מ-15 מהפכות צבע. המכנה המשותף לכולן הוא המעורבות של ארגוני זכויות אדם וחברה אזרחית פרו מערביים (דמוקרטים) ביחד עם גורמים זרים, בעיקר ארה"ב, שמעודדים, מממנים, מדריכים ומארגנים אופוזיציות פרו מערביות במדינות שבהן המשטר הקיים לא מוצא חן בעיני המערב/ארה"ב.

כמו מהפכת הצבע בברזיל שעברה מתחת לרדאר, גם הפיכת צבע בארה"ב עברה מתחת לרדאר. המהפכה הזאת שהתחילה בינואר 2016 והסתיימה בינואר 2020, הובילה לניצחון של הפרו דמוקרטים. אנחנו יודעים שמדובר בהפיכה שלטונית בגלל כתבת תחקיר של מוֹלי בּוֹל, שפורסמה ב'טיים' כבר בפברואר 2021 תחת הכותרת,The Secret History of the Shadow Campaign That Saved 2020 Elections. בכתבה הזאת, שמעטים שמו לב אליה ושמעולם לא הוכחשה, נאמר במפורש שהניצחון של ביידן בבחירות היה תוצאה של קונספירציה שאותה ארגן בחשאי ה"אהוד ברק" האמריקאי מייקל פודהורצר.

"מאחורי הקלעים התפתחה קונספירציה", כותבת בול, "שגם צמצמה את ההפגנות וגם תיאמה את ההתנגדות בין מנהלי החברות. שתי ההפתעות (צמצום היקף ההפגנות ותיאום ההתנגדות) היו תוצאה של ברית לא רשמית בין פעילי שמאל לתאגידי ענק".

בול מתארת את שיטות הפעולה של פודהורצר, שלא במפתיע שיתף פעולה גם עם נורמן אייזן ממכון ברוקינגס, שנחשב מומחה להפיכות צבע. גם שמו של אהוד ברק שעומד מאחורי מחאת קפלן נקשר במכון ברוקינגס.

זה לא סוד שגם במדינות ידידות האמריקאים חותרים תחת ממשלות שלא מוצאות חן בעיניהם. כך למשל, כבר לפני שנה, ב-7 במרץ 2023, אחרי מתקפות מרושעות של הדמוקרטים על נתניהו, אמר הסנטור הרפובליקני טום קוטון ש"הדמוקרטים אינם מסתפקים רק במילים. הם חותרים ממש עכשיו תחת ביבי וממשלתו ... מחלקת המדינה מעבירה כספים ליריבות מבית ... המפלגה הדמוקרטית מתערבת בענייניה הפנימיים של ישראל מזה כרבע מאה".

גם אם הוא לא אומר זאת במפורש, חתירה תחת ממשלה שנבחרה כדין במדינה דמוקרטית אפשר לעשות רק באמצעות ארגונים חתרניים וסוכנויות ביון. אין דבר כזה מהפכת צבע ספונטנית. למזלה של ישראל עד היום נכשלו כל הניסיונות להפיכה משטרית אבל, החתירה תחת כל ממשלות הימין בכלל ותחת ממשלות נתניהו בפרט, הצליחה לקרוע את החברה הישראלית באופן חמור ביותר, עד כדי סכנה ממשית לקיומנו. קרע חברתי הוא תנאי הכרחי להצלחתה של הפיכה שלטונית. אם הוא לא קיים אז יוצרים אותו, כמו שיצר אותו ממש מאין היועץ האסטרטגי הבריטי בֶּל פוֹטינגר בדרום אפריקה.

ואלה שאולי יגידו ''עזוב אותך מקוטון הרפובליקני" לא יוכלו להגיד "עזוב אותך מצ'אק שומר הדמוקרטי", שרק לפני כמה ימים אמר ש"אם הקואליציה הנוכחית בראשות בנימין נתניהו תישאר לקראת סיום המלחמה (בחירות עכשיו), לארה"ב לא תהיה ברירה אלא לשחק תפקיד פעיל יותר בעיצוב המדיניות של ישראל תוך שימוש במנופים שיש לנו כדי לשנות את המסלול הנוכחי" שבו צועדת ממשלת נתניהו. שומר אמר הכל חוץ מלומר במפורש שארה"ב מתכננת מהפכת צבע בישראל. אידיוט הוא לא.

אם אכן בשם הדמוקרטיה מתחוללת כאן הפיכת צבע בהובלת ארה"ב, כדאי ללמוד קצת על האידאולוגיה שמנהלת את הדמוקרטים בישראל וגם בארה"ב. לא סתם בחרתי בצבע השחור למהפכת הצבע הישראלית. אנחנו מכירים את מופעי 'הדגלים השחורים' בהפגנות בלפור וקפלן, ולכן כדאי לדעת מה הצבע הזה מסמל.

באפריל 2020 הגיעו אנשי הדגלים השחורים לרחבת בית המשפט העליון לעוד מייצג מחאה, הפעם להגנת ההיכל מפני הברברים שכביכול איימו להרוס אותו. זה היה מייצג מתוכנן היטב. כמו במסדר צבאי, כמאה אנשים לבושים שחור הסתדרו בצורה של ריבוע שחור, בלק בלוק, וחזרו על המילה 'דמוקרטיה' בקול מבשר רעות. הבלק בלוק שמשדר אלימות, שנועד להפחיד, הוא מופע אנרכיסטי-רודני שנושא את שם הדמוקרטיה לשווא.

מקור ההשראה של ה'בלק בלוק' הישראלי הן הפגנות ה'בלק בלוק' האוטונומיסטיות/אנרכיסטיות באיטליה של שנות השבעים וגרמניה של שנות השמונים. ה'בלק בלוק' הגיעו גם לארה"ב. ההפגנה האלימה נגד כינוס 'ארגון הסחר העולמי' שהתקיים בסיאטל בדצמבר 1999, היה אולי המפגן הגדול ביותר שהצליחו לארגן האנרכיסטים האמריקאים, שמזוהים בעיקר עם 'אנטיפה'.

מהומות ג'ורג' פלויד שפרצו במאי 2020 נוצלו על ידי הארגון האוטונומיסטי 'בלק לייבז מטר' כדי להקים אזור אוטונומי חופשי (צ'אז, צ'ופ) בסיאטל, שהדרדר במהירות לאלימות קשה, כולל רצח של נער בן 16. החלום האוטונומיסטי נגמר רע מאוד אחרי שלושה שבועות בלבד. זה כמובן לא מה שיגרום ל"דמוקרטים" לוותר על החלום שלהם, בדיוק כמו שהמרקסיסטים לא ויתרו על חלומם למרות עשרות המיליונים שמתו על מזבח הקומוניזם.

הדגלים השחורים לא נבחרו במקרה. זה לא מקרה ש'מחאת קפלן' מאמצת סמלים ודרכי פעולה שמזוהים עם האוטונומיזם והאנרכיזם. זה לא מקרה שהצבע האנרכיסטי השחור נבחר לסמל את הדמוקרטיה שהשמאל הישראלי רואה בעיני רוחו – במקרה הטוב מדינה אזרחית לא יהודית שאין לה שום סיכוי לשרוד בסביבה אסלאמית שדורשת ממאמיניה לטבוח בכל היהודים, חוץ מאלה שהתמזל מזלם להסתתר מאחורי עץ הר'רקד.

הדגלים השחורים זאת דוגמה אחת לאוריינטציה האידאולוגית של הדמוקרטים/שמאל. ממש על קצה המזלג אזכיר רק את 'מחאת האוהלים' של 2011 עם הדגש שלה על 'צדק חברתי', שהייתה עוד ניסיון כושל למהפכת צבע. שיתוף הפעולה להשבתת המשק לכמה שעות בין כמאה וחמישים תאגידים וחברות קפיטליסטיות לבין ההסתדרות הסוציאליסטית, גם זה מהלך אחד בניסיון הפיכה כושל, שלא במקרה מזכיר את הקונספירציה של מייקל פודהורצר. מה שנראה כמו מהפכת צבע והולך כמו מהפכת צבע זה אהה.. אהממ.. מהפכת צבע.

המהפכה השחורה כשמה כן היא. אם חלילה תצליח המזימה להפיכה שלטונית בישראל, אם תהיה כאן ממשלה שתומכת בהקמתה של מדינה פלסטינאצית בתוך ארץ ישראל, אם קובעי המדיניות יהיו דמויות מזעזעות כמו בני גנץ, עמי איילון, אהוד ברק שמיישרות קו עם ביידן, בלינקן ושומר, אפשר לומר כמעט בוודאות שישראל לא תשרוד, לא כמדינה יהודית ולא כמדינה בכלל – שזה כידוע חלומו הרטוב של כל דמוקרט ראוי לשמו.