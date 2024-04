בפתח חודש הגאולה והנחמה, משיק פיני איינהורן קליפ A.I המתאר את סיפורה ההיסטורי של ירושלים, ותולדותיו של העם היהודי המחזיק לנצח בעיר האמונה והנחמה – ציון וירושלים.

העלילה מתארת את פיני, "היהודי הנצחי", שחי בעיר הקודש לאורך 3000 שנה, בהן צועדים זה לצד זה; אבות האומה ומלכים, נביאים ומנהיגים, כובשים ומשחררים, סופרים ופשוטי עם, עד לרגע השיא המפעים – בסיום.

עת מתקרבים לחג החירות, ובזמן שכל עם ישראל מצפה לשובם של החטופים בשבי, משחרר יידל וורדיגר סינגל חדש ושובה לב "מוציא אסירים" המשלב חדשנות מוזיקלית מרעננת עם הקריאה הנצחית "ועונה לעמו ישראל בעת שועם אליו"

יידל, העומד לקראת צאת אלבומו החדש שמתבשל כבר תקופה ארוכה באולפנים, בחר לבצע את לחנו של יצחק פוקס כסנונית ראשונה מתוך האלבום. "מוציא אסירים" הוא שיר תפילה עבור כל יהודי שנמצא בשבי, שבי פיזי ושבי רוחני, בתקווה שכל אחד ימצא את הגאולה הפרטית והשלמה שלו, ושנזכה יחד לראות את פני משיח במהרה".

לאחר תקופת בישול באולפנים ובבמות, משחרר אלקנה סינגל בכורה מיוחד אותו כתב בשם "זמן להתקרב".

"אמת שהשיר נכתב על נושא וזמן אחר, אבל אם לומר את האמת הוא מתאים כרגע מאי פעם. כי דווקא בזמן כזה, זמן של הסתר פנים, המון צרות וחששות על עם ישראל, זה בדיוק "הזמן להתקרב" זה בדיוק הזמן לא להישבר".

"כתבתי את השיר אז.. בכדי לפרש מונולוג פשוט בין אדם ליוצרו על קשיים ניסיונות ומלא דרכים שהאדם ינסה לעשות, ינסה לחפש דרכים עקיפות כדי לספק את עצמו כדי 'למלא את החסר' אבל מה שלא יעשה.. יש אמת אחת הכי ברורה שיש, וכאדם מאמין אני חושב ומרגיש שאין זמן יותר מתאים מעכשיו לקיים את המונולוג הזה, רק כ - כלל ישראל לבין בורא עולם".

דודי לנדאו, יוסי ניילנדר ומקהלת קאפלה בסינגל חדש בשם 'טוב להודות', בהשראה של הגראמער המצליח דודי לנדאו שמוציא זאת לאור לרגל שמחת החתונה של אחותו בשעטו''מ.

השיר בהשראתו של השיר טוב טוב להודות השמח המוכר לכולנו (לחן ר' זושא שמעלצער). קאבר בקצב שונה בתוספת נופך גם בימים אלו של ואמונתך בלילות לא נשכח שתמיד טוב להודות לה' בכל מצב ומקצב.

בתקופה קשה זו בה מתגברות הצרות וגדל הפחד מפני הבאות, נאחז כל יהודי באשר הוא בתקווה האמיתית כי הגאולה קרובה ופעמי משיח כבר כאן. הזמר והחזן אברימי רוט מוציא לאור סינגל חדש בשם "קומי אורי" למילותיו של ישעיהו הנביא ובלחנה של ק. גוטמן, העיבוד של אחיה אשר כהן אלורו.

ישעיהו הנביא, בהתנבאו את נבואות הנחמה, קורא לירושלים ומבשר לה כי כבוד ה' עתיד להתגלות, האור יזרח וכל הטוב המובטח עם בא הגאולה עומד להתממש. אמנם עדיין החושך מכסה הארץ, ורבו הצרות. אמנם כבוד מלכות שמים בהסתר, אכן בניך התרחקו אך הנה שבים הם בכבוד מלכים.

מילותיו של הנביא נוסכות רוח אחרת, רוח של אמונה חזקה ותקווה גדולה כי ככל שהקושי מתגבר כך מתקרב גם האור הגדול שיזרח, ועוד רגע, ומלאה הארץ דעה את ה'.

יחיאל שראן מוציא את אלבום הבכורה שלו - "מודים לך", המציג אוסף של תשעה שירים שפונים אל הלב והנשמה.

הזמר והחזן חיים שטרן, המשמש כחזן הראשי של בית הכנסת הגדול במינכן, בקליפ חופה מרגש - גרסת קאבר לאחד השירים הגדולים בכל הזמנים ‘I Can’t Help Falling In Love With You’ על המילים ׳בואי בשלום׳.