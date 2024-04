שני בני אדם נעצרו במחאות נגד ישראל שנערכו אתמול (שבת) בלונדון, כך עדכנה המשטרה בבירה הבריטית.

אחד המפגינים נעצר לאחר שעל פי החשד התבטא בצורה גזענית ומפגין נוסף נעצר אחרי שהניף שלט עם צלב קרס.

במקביל למחאה אתמול, התקיימה גם מחאה פרו ישראלית תחת הכותרת "Enough is Enough" (מספיק זה מספיק).

במהלך המחאה נגד ישראל נאמרו האמירות המוכרות "מהנהר ועד הנהר פלסטין תהיה חופשית" וכן "שחררו את פלסטין רסקו את הגזענים".

במחאה השתתף בין היתר גם מנהיג הלייבור לשעבר ג'רמי קורבין שידוע בעמדותיו הרדיקליות נגד מדינת ישראל.

בשבוע שעבר תועד יהודי חובש כיפה מנסה לחצות את הכביש בלונדון כששוטר סירב לאפשר לו לעשות זאת בשל העובדה שבמקום התקיימה מחאה נגד ישראל.

בתיעוד נראה גדעון פולטר, מנכ"ל "קמפיין נגד אנטישמיות" מסרב לבקשת השוטר שביקש למנוע ממנו לחצות את הכביש משום שלטענתו הוא נראה "יהודי באופן מופגן".

בנוסף, השוטר טען כי פולטר עשוי "לעורר אנטגוניזם" בשל לבושו והדבר גם עלול להוביל לתקיפתו.

"אני רק יהודי בלונדון שמנסה לחצות את הכביש", השיב פולטר לשוטר.

בתגובה השוטר השיב לו: "זוהי צעדה פרו-פלסטינית. אני לא מאשים אותך בשום דבר - אבל אני מודאג מהתגובה לנוכחותך".

בהמשך איים השוטר: "יש פה עכשיו יחידה של שוטרים שתלווה אותך החוצה מהאזור הזה כדי שתוכל ללכת לענייניך, ללכת לאן שאתה רוצה בחופשיות. אם תבחר להישאר, אתה תיעצר כי אתה גורם להפרת הסדר הציבורי".

בנוסף, בתיעוד נראה אחד המפגינים ניגש לפולטר ואומר לו: "במקרה הזה המשטרה לא תעזור לך".