שרת החוץ לשעבר, ציפי לבני, טוענת כי ישראל נמצאת בדרכה למדינה אחת שלא תהיה יהודית.

"המאבק האמיתי של מדינת ישראל הוא לא בין שתי התנועות הציוניות. היום אנחנו במאבק על הציונות עצמה וכאן אנחנו צריכים לחבור ביחד, ציוני מדינת ישראל, כדי להיאבק עליה, גם מול אלה שחותרים תחת הלגיטימיות שלה בחו"ל, וגם מול אלה בבית פנימה שרוצים להפוך את התנועה הלאומית שלנו, ואיתה את המדינה, לדתית ומשיחית", טענה לבני בכנס קרן ברל כצנלסון.

עוד הוסיפה כי "גם בישראל וגם ברשות הפלסטינית מלמדים היום את המפה של From the river to the sea. אם לא נפעל אנחנו בדרך למדינה אחת שתהיה לא יהודית".

בהקשר למלחמה בעזה וליום שאחרי אמרה לבני כי "שלטון טרור, אחרי שממוטטים - מחליפים. וזה מה שהממשלה לא מסכימה לעשות. הם שומרים את אותה קונספציה - במקום לקיים מדיניות שונה נגד החמאס ולדבר עם המתונים, הם עושים אותו דבר שעשו קודם. נתניהו שומר בפועל על שלטון החמאס בעזה כדי לשמור על השלטון שלו במדינת ישראל".

לדבריה, "האמירה שצריך לבחור בין רפיח לבין החטופים, זה לא רק שקר, זה עושה עוול גם לחטופים אבל גם לכל הישראלים. משקרים לישראלים שאם רק נשחרר את צה"ל נגיע לניצחון המוחלט. נתניהו הצליח לטעת בלב הציבור שיש כאן ניצחון צבאי מוחלט אם רק ניכנס לרפיח, אבל אף אחד לא שואל - מה אחרי רפיח? הרסנו, פוררנו, פירקנו - מה אחר כך? מדינה רוצה ניצחון, ארגון טרור רוצה רק הישרדות. אזרחי המדינה נמצאים בנפילה חופשית מהמגדל של הפער שבין ההבטחות לבין המציאות. אנחנו הולכים להתרסק".

"יש ניצחון מוחלט - הוא נמצא כרגע על השולחן, לא על השולחן בירושלים אלא בוושינגטון ובריאד: נורמליזציה עם סעודיה, החמאס לא רוצה את זה, תיאום בטחוני שמדינת ישראל יכולה היום להבטיח שתוכל להמשיך לפעול נגד הטרור, גם בתוך עזה, ועכשיו נקבל לא רק לגיטימיות אלא עוד כוחות שיוחלו לחזק את המאבק בטרור בתוך רצועת עזה", הצהירה לבני.

עוד טענה כי "אומרים ששתי מדינות זה פרס לחמאס. אבל החמאס מתנגד לשתי מדינות לשני עמים. זה עוד תהליך או חלק מתהליך שמייצר ניצחון על החמאס, כי ניצחון לא יכול להיות רק צבאי אם אין אחריו שינוי מדיניות לטווח הארוך. "צריך לשאול את אלה שאומרים קודם רפיח - האם אחרי זה הם יסכימו לעשות את העסקה שהם מסרבים לעשות היום? כי נדמה לי שהם לוקחים אותנו למקום אחר".