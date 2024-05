למה איראן משעבדת את הכלכלה שלה לבנית יכולות להשמדת ישראל?, היא מוכנה לספוג סנקציות, חלק הארי של התמ"ג שלה מושקע בפרויקט הזה של סילוק המדינה היהודית מעל פני האדמה והאינפלציה שלה כבר מתקרבת ל 60%.

אילו איראן הייתה שכנה של ישראל, אילו ישראל לקחה ממנה כברת ארץ, אילו ישראל הייתה יוזמת פגיעה בריבונות האיראנית, יכולתי להבין, אבל איראן מרוחקת מישראל מעל 1500 ק"מ, וסוריה ירדן ועיראק מפרידות, בינינו לבינה. ואירן אפילו לא מדינה ערבית.

ואז הצטרפו החות'ים מתימן, שהמרחק בינה לישראל הוא 2200 ק"מ.

הלן תומאס, הייתה עיתונאית אמריקאית ידועה, ששימשה כראש צוות כתבי סוכנות הידיעות UPI בבית הלבן, כשנשאלה על ידי הרב דוד ניסנוף מה תגובתה על הנעשה בישראל, השיבה: "תגיד להם שהם צריכים להסתלק מפלסטין, ולחזור הביתה לפולין", מה שזיכה אותה במדליית כבוד מאבו מאזן.

"תחזרו לפולין" הפכה לאחת הסיסמאות המושמעות היום בהפגנות האנטישמיות בקמפוסים האוניברסיטאיים בארצות הברית, הפגנות הגולשות לקמפוסים נוספים ברחבי העולם.

כשהחל קמפיין ה BDS לפני כ 20 שנה, השמאל בישראל ניסה לשייך את הקמפיין להתנגדות ל'אפרטהייד בשטחי איו"ש", אבל החרמות לא התמקדו ביו"ש וקראו לחרם כולל על מדינת ישראל.

כשהגיעו הקריאות "From the river to the sea, Free, Free Palestine" היה כבר מובן שמדובר בקמפיין לחיסול מדינת ישראל.

אולי לא במפתיע, בין המפגינים יש גם לא מעט ארגונים יהודים, כמו "קול יהודי לשלום. (JVP) " בכל תולדות האנטישמיות בעולם, היו יהודים שהצדיקו אותה, והיו נוספים שהשתתפו בה באופן פעיל, כמו תנועות יהודיות ברוסיה בתקופת ה"סופות בנגב" ב 1881.

כששואלים את המפגינים היכן הנהר והיכן הים, מתבררת בורות מדהימה, הם פשוט לא יודעים, דבר אחד הם כן יודעים, הם שונאים את ישראל, לאחרונה כבר החלו במספר אוניברסיטאות להכין רשימות של מרצים יהודים במטרה לפגוע בהם.

לא מפליא שאירועי השנאה הללו מתרחשים בעיקר באוניברסיטאות של "ליגת הקיסוס" שהם מוסדות העילית של האקדמיה האמריקאית, אלו מוסדות שנמצאים מזה זמן בשליטת הפרוגרסיבים.

יש מי שמנסה להסביר את ההפגנות באוניברסיטאות בארה"ב כחלק מהתהליך הפוסט-קולוניאלי, או שהפוסט מודרניזם של מישל פוקו מוביל לפרוגרסיביות אנטישמית, ההסבר הזה ממש אינו מספיק, עצם שיתוף הפעולה בין הפרוגרסיבים הקיצונים לבין האיסלם הקיצוני מדהים, יש שם קשר בין הלוחמים הרדיקלים לזכויות הלהט"בים, לבין אלו שהשליכו להט"בים מעל הגגות בעזה, יש שם קשר בין מובילי Me too, לאיסלמיסטים מדכאי זכויות הנשים, הקשר הזה אפשרי אך ורק למען מטרה קדושה אחת 'חיסול מדינת ישראל', הראיה הפשוטה היא, כיוון שאין שום מאבק אחר שבו הם משתפים פעולה, להיפך, יש במערב מגמה להכריח את נשות החיג'אב להסיר את הרעלה במקומות ציבוריים.

השנאה למדינת ישראל משתנה לאנטישמיות.

אבל איש לא שואל למה?

ביידן ובלינקן (היהודי), מנסים להסיט את השנאה ולמקד אותה בהתנחלויות, בנערי הגבעות, בגדוד "נצח יהודה", אבל הקומץ הזה לא משביע את ארי השנאה המתפשטת כאש בשדה קוצים, כי כבר לא מדובר על "פשעי ישראל בהתנחלויות". גם 'רצח העם' והג'נוסייד בעזה, כבר אינם מספיקים לחבורה המוסתת הזו, הנושא הוא חיסולה של מדינת ישראל, שמתגלגלת לשנאת יהודים.

אני יכול להבין שסינואר שונא את ישראל, אני מתקשה להבין איך ארגון JVP מנרמל את הטבח בשמחת תורה?

אני חושב שלשאלות הללו אין תשובה רציונלית.

חבריי החילונים שרו בליל הסדר את הפסוק "שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו", הם לא נחשדו כמשיחיים, או כלא רציונלים, אבל גם להם לא הייתה תשובה, למרות "שכל התותחים וכל החיילים/ וכל הגדולים וכל החכמים/ עמדו חיוורי פנים ולא מצאו תשובה" בדיוק כמו הילדה בשמלה אדומה ושתי צמות.

אני לא מתכוון לענות כאן עת התשובות שההגדה נותנת לארבעת הבנים. אבל הגיע הזמן שאנחנו כחברה נפסיק להאשים אחד את השני, בכפר עזה ובבארי לא גרו המשיחיים, הרי גם את הישובים הללו הפלסטינים מכנים 'התנחלויות'.

אנחנו חייבים להציג את השאלות הללו במלוא עוצמתן לחברה הישראלית, ליהדות העולם וכן גם לידידות ישראל בעולם.

אנחנו חייבים להכיר בכך, שכך נראית האנטישמיות המודרנית, ושמדובר באירוע לא רציונלי, חלק מהקונספציה של המערכת המדינית והצבאית בישראל היא שהיא מגיבה לאירועים כאילו הם רציונלים, ככל שנקדים ונבין את האויב שמתנהג כמו אויב עמלקי ואת התומכים שלו בעולם המערבי, נמצא את הדרכים להגיב למציאות הזו שהולכת ללוות אותנו עוד זמן רב.