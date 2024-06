מנכ"ל רשות השירות הלאומי אזרחי ראובן פינסקי, נאם בכנס ירושלים של ערוץ 7 והעיתון בשבע בניו יורק וסיפר על ההתמודדות והעבודה הנמרצת של המתנדבים והמתנדבות מפרוץ המלחמה.

"ב-7 באוקטובר המדינה שלי עלתה באש", פתח פינסקי את דבריו. "מולדתי האהובה הייתה במצב שלא יכולנו אפילו לדמיין ואני אחראי על 19,000 מתנדבים ברשות השירות הלאומי. צעירים וצעירות אלה משרתים את מדינת ישראל משרתים ואת החינוך, הרווחה, הבריאות, הביטחון הלאומי, משרד החוץ וגופים ממשלתיים נוספים".

לדבריו: "באותו אני מבין שאני צריך להתארגן מחדש ולהתאים במהירות את כל המערכת כדי לשרת את החוסן הלאומי ואת הצרכים הדחופים של מדינת ישראל. אנחנו חייבים להיות שם למען המדינה שלנו. 19,000 צעירים וצעירות שלקחו הפסקה בתקופה מרכזית זו של חייהם בכדי לשרת את מדינתם האהובה במסגרת השירות הלאומי-אזרחי, ממטולה ועד ירושלים ומכל חלקי הארץ והחברה הישראלית, יהודים וערבים, חרדים ומוסלמים ונוצרים, צעירים מכל הקשת הישראלית צעירים מאוחדים שגאים להיות בחזית החוסן האזרחי בכל עת, במיוחד במלחמה ישנם שני גורמים עיקריים שמביאים את העם שלנו להיות מאוחד ומלא חוסן".

הוא הוסיף: "הגורם הראשון הוא עוצמתנו הצבאית, היכולת שלנו להשיב מלחמה ולהגן על עצמנו מפני אויבינו החיילים הגיבורים בחזית עושים עבודה מדהימה בהגנה על מדינת ישראל, תוך הימנעות מפגיעה באזרחים, כולנו מתפללים להצלחתם, בריאותם וניצחונם, כמו גם החלמתם של כל פצועינו, אנו מתפללים יחד עם כל ישראל, להחזרת בני הערובה שלנו שמוחזקים בידי חמאס.מי ייתן וכולם ישובו בשלום לבתיהם ולמשפחותיהם, ליבנו שבוי יחד איתם כל יום, כל שעה".

עוד הוסיף פינסקי: "הגורם השני הוא הכוח של החזית האנושית, החוסן האזרחי שלנו, עמוד השדרה של ישראל השירות הלאומי מלא גאווה על תרומתו לאזרחי המדינה, עומדים על העורף ונותנים את הכל למען מדינת ישראל והאזרחים, כפי שציינתי קודם, התקבלו החלטות מבצעיות מהירות, בעקבות המצב החדש בה ניצבה המדינה, פרויקט גדול שיצרנו בשירות הלאומי היה סיוע לקהילות מפונים במהלך שהותם הארוכה בבתי המלון 550 מתנדבי שירות לאומי הוצבו במלונות אלה וקלטו אותם, מטרתם העיקרית הייתה לתת יד ולב מקום יציב לילדים שנאלצו לעזוב את בתיהם בדרום ובצפון הארץ".

על האתגר של המתנדבים לאורך המלחמה אמר פינסקי: "השנה שירות לאומי בתפוצות היה אתגר עצום 150 מתנדבים המשרתים בתפוצות כאן בצפון אמריקה ודרום אמריקה ואירופה, דרך בת עמי והאגודה להתנדבות , כשהמלחמה החלה לא היה מתנדב ישראלי אחד שלא רצה לחזור מיד לישראל למשפחתו, המתנדבים הצעירים שלנו בתפוצות עמדו בגאון במקומות המיועדים להם, הם לא ויתרו על משימתם, שזו בדיוק להבת האחדות היהודית והישראלית, המשכיות החינוך העברי, חיזוק הקשר עם ישראל וקידום עליה, כל זה ורק בני 19- אין כמוכם!"

לסיום שיתף פינסקי בסיפור אישי: "אסיים בסיפור שמשמעותי עבורי במיוחד בימים אלו אחרי שצעדתי במצעד היום והיה לי הכבוד לעמוד בראש משלחת של 50 צעירים וצעירות מהשרות הלאומי במסע מדהים במהלכו השתתפנו במצעד החיים בפולין כל כך משמעותי השנה לפני 80 שנים, סבא שלי צעד בצעדת המוות שרק סמרטוטים על גבו".

"אין ספק שהוא חשב שהוא בין אחרוני היהודים בעולם. הוא כמעט איבד תקווה 80 שנה לאחר מכן צעדנו כולנו עם קבוצה נפלאה של גברים ונשים עטופים בדגלי ישראל, צועדים באחדות אוהבת, גאווה ישראלית ועוצמה יהודית ואומץ לב מודים על הנס שנקרא מדינת ישראל צועדים משלחת של 50 מתנדבים שמשקפים את הפסיפס של החברה הישראלית ומייצגים את כל הקשת יהודים ולא יהודים כולם מחויבים לומר – NEVER NEVER AGAIN. נמשיך לפרוח בארצנו האהובה תוך תלות מתמדת בשורשינו בארצנו ובהיסטוריה שלנו גם בזמנים מורכבים אלה אני מאמין שעם 19,000 צעירים המתנדבים בשירות הלאומי בישראל אני אופטימי שכעם – ביחד נתגבר על הכל".